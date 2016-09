À un peu plus de deux mois de l’accueil du Sommet de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF), le délégué général du comité d’organisation parle des chantiers encore en cours et des défis qui restent à relever. Il affirme que la Grande ile ne peut plus reculer et se trouve dans l’obligation d’être prête à temps.

• Dans deux mois se tiendra le Sommet de la francophonie, où en sont les préparatifs ?

– (…) Le 16e Sommet de l’OIF comportera plusieurs volets. Le premier sera la rencontre des ambassadeurs des États membres de l’organisation. S’ensuivra la conférence ministérielle de la francophonie. Deux événements qui se tiendront à Antananarivo, au Centre de conférence international d’Ivato (CCI), et servira à préparer le sommet des chefs d’État de l’OIF. À propos des préparatifs du Sommet proprement dit, c’est la première fois que Madagascar l’organise. Ce sera également le premier sommet pour Michaelle Jean en tant que secrétaire générale de l’organisation. Ceci étant, la Grande ile et l’OIF accordent une importance particulière à la tenue de ce rendez-vous.

Concernant les préparatifs, en général, j’aborderai en premier lieu la question sécuritaire. Des pays comme la France et le Canada et des États non membres de l’organisation, nous prêtent main forte.

Peu de gens le savent, mais les mesures de sécurité que nous mettrons en place, couvrent jusqu’à la prévention des risques radioactifs. Pour ce faire, des éléments des forces de l’ordre et de la sécurité civile suivent une formation en matière de détection de radioactivité, dispensée par l’Agence internationale de l’énergie atomique ou AIEA.

• Qu’en est-il des appels d’offres dans tout cela ?

– Les appareils et matériels nécessaires à la sécurité nous seront, soit donnés, soit prêtés par nos partenaires. Il n’y a aucune transaction financière. Outre les formations, nos partenaires font don de matériels comme des magnétomètres qui serviront à détecter les métaux, ou encore des appareils pour détecter des produits chimiques, des portiques et des scanners. Les sites qui accueilleront les participants au sommet seront ultra-sécurisés. Les appels d’offres ont été lancés pour les prestations de service, les projets d’infrastructures, ou encore la logistique et même la restauration. Pour les chantiers qui concernent directement la délégation générale, je prendrais comme exemple la réhabilitation du CCI, des appels d’offres ont été lancés. Et nous avons mis un point d’honneur à impliquer les petites et moyennes entreprises locales et de diversifier les bénéficiaires. Des artisans malgaches sont, entre autres, en charge de la réparation des centaines de sièges de la salle de conférence du CCI. Lorsque l’on parle de retombées du sommet, en voilà un exemple.

• Le chantier du village « Voara » accuse un grand retard. Cette situation ne risque-t-elle pas d’avoir des conséquences sur l’hébergement des participants au sommet ?

– Je tiens à souligner que le projet « Voara » à Andoha­tapenaka, n’a rien à voir avec l’organisation du Sommet de la francophonie. C’est une activité de promotion immobilière de la Société d’équipement immobilier de Madagascar. Le Village de la francophonie est, effectivement, situé tout à coté, mais il faut faire la différence entre les deux projets. Ainsi, ce retard n’a aucun effet sur l’organisation de l’hébergement des délégations participantes au rendez-vous d’Antananarivo. Toutes les délégations résideront dans les hôtels de la capitale et ses environs, ils auront le choix entre 3 250 chambres toutes catégories confondues, que nous avons identifiées comme étant en mesure de répondre aux exigences d’un événement d’une telle envergure. Nous y avons fait des inspections et initié des formations de mise à niveau du personnel. Il existe des hôtels de haut standing qui sont encore en chantier. Nous veillons à ce qu’ils soient prêts à temps pour accueillir le sommet. Que ces nouvelles constructions soient livrées à temps ou non, je peux assurer que l’hébergement sera largement suffisant pour tous les participants.

• Nous sommes à deux mois du rendez-vous, où en sont les chantiers qui seront directement destinés au sommet, comme le Village de la francophonie, justement ?

– La construction du Village de la francophonie avance. Les fondations sont prêtes et le bâtiment commence à sortir de terre. Il y aura une surface couverte de 3 000m², plus une aire de spectacle à ciel ouvert et un espace vert. Il y aura également la salle de conférence et la construction d’un parking. Deux pavillons de 400 m² seront, par exemple, prévus pour Madagascar et l’OIF. Une centaine de stands seront, du reste, destinés à l’artisanat malgache, en plus des stands qu’occuperont les exposants issus de tous les pays membres de l’Organisation. (…)

• Vu le temps qui nous reste, ces chantiers seront-ils livrés à temps ?

– Bien sûr qu’ils le seront en temps et en heure. Sinon je ne vous parlerais pas de tout cela. (…) Pour l’aéroport, les souverains, chefs d’État et de gouvernement qui seront présents, seront reçus au pavillon présidentiel, et les travaux d’élargissement du site sont en cours. Il y a aussi l’extension du tarmac d’environ 5 hectares pour permettre de recevoir, selon les normes, les aéronefs qui transporteront les délégations, en particulier les hautes personnalités. De même, un terminal spécial sera prévu dans l’aéroport pour les participants. Concernant le CCI, outre les travaux de réhabilitation et autres installations comme la télésurveillance, la construction d’une salle plénière est en cours et sera prête le 10 novembre. Elle servira à la réunion des chefs de délégations participantes au sommet et leurs trois accompagnateurs. (…)

• Comment se présentera le volet médiatique et communication ?

Dans le volet communication en général, nous avons un consultant spécial canadien, spécialiste dans la communication et la presse. Un Monsieur presse sera nommé d’ici peu. Les sites comme le domaine du CCI et l’aéroport bénéficieront d’une couverture wifi. Un domaine dans lequel les opérateurs locaux joueront le rôle de sponsors. C’est un système de transport de données au niveau national et à l’international, avec un système de captation d’images pour une banque d’images où ceux qui souhaitent l’utiliser peuvent acheter celles qu’ils souhaitent. Pour la presse nationale, une organisation spéciale sera structurée afin qu’elle puisse aussi en profiter. Un pavillon spécial pouvant accueillir environ 400 journalistes sera édifié dans l’enceinte du CCI.

• Qu’en sera-t-il de l’accréditation de toutes ces personnes ?

– Effectivement, des milliers de personnes devront bénéficier d’une accréditation durant le sommet. Non seulement les participants, mais aussi, les autres acteurs comme les membres du service de sécurité, les chauffeurs et même les livreurs et coursiers. L’accréditation démarrera le 12 septembre. Elle se fera soit en ligne, soit lorsque la personne intéressée se présente physiquement avec un document prouvant son identité, son statut ou son occupation personnelle à l’appui. Il y aura, cependant, les invitations pour les événements particuliers connexes au sommet et destinés aux hautes personnalités. L’invitation prime sur les badges. Une chose dont on parle et qui a également son importance est le système de protection en matière d’urgence médicale. Sept antennes médicales seront mises en place dont une à l’aéroport, une autre au CCI et une à Iavoloha.

• À entendre tout ce que vous dites, la question s’impose une nouvelle fois, serons-nous prêts à temps ?

– Tous les challenges sont lancés, tous les projets sont en marche. L’objectif est que l’organisation du sommet soit convenable et efficace. Certes, rien n’est parfait et il n’y a pas de risque zéro. Le Sommet de la francophonie se tiendra à Madagascar, à Antananarivo. Aussi suis-je, sommes-nous condamnés à réussir tous les défis en vue du sommet de novembre.

Propos recueillis par Garry Fabrice Ranaivoson