Titulaire du Diplôme d’études supérieures spécialisées en Économie et Gestion Financières Internationales de la Faculté de Strasbourg, Mamy Andrianasitera a occupé des postes liés à la finance et la gestion au sein de firmes multinationales comme Général Motors et Alcatel.

Selon Mamy Andrianasitera : « Comme bon nombre de Malgaches, aussi bien dans notre pays qu’à l’extérieur, nous remarquons depuis l’assassinat du chef de l’État, le Colonel Richard Ratsimandrava, que notre Nation ne cesse de régresser à tous les niveaux : économique, culturel, moral, sécurité et bien d’autres domaines.

La corruption gangrène le pays comme un cancer en se propageant lentement mais sûrement. Je pense que ce cancer est encore bénin et qu’on peut le combattre et le battre. C’est cette conviction que je voudrais influer et partager avec nos compatriotes dont beaucoup sont dans l’attente de vrais « Olompirenena» réunis dans un parti qui donne ses vraies lettres de noblesse à la politique.

Les premières personnes qui bafouent la loi ce sont celles qui sont censées la respecter. Ce sont touts des opportunistes qui ne connaissent rien de la loi fondamentale dont le leitmotiv est d’accumuler des rentes en utilisant le persona acquis par leur fonction sociale.

Pour répondre à cette attente de la population qui est mature, contrairement à ce qu’on pense, il faudrait qu’un parti politique comme l’Antoka sy Dinan’ny Nosy, qui porte bien son nom car c’est dans son ADN, et ses membres soient au fait de la loi fondamentale.

En effet la loi fondamentale reflète aussi bien la vision sociétale qu’on souhaite ériger que les moyens organisationnels pour l’atteindre.

Tous les membres du parti comme des millions de Malgaches, savent que c’est dans un régime fédéral approprié (FederalismaSahaza) que notre Nation peut sortir son peuple de la pauvreté et trouver une bonne fois pour toute le chemin d’un développement inclusif. »

En quoi la mise en place d’un État fédéral Sahaza répond-elle aux préoccupations quotidiennes des Malgaches, à savoir se nourrir, trouver du travail, combattre l’insécurité et la pauvreté ?

Vous n’êtes pas censé ne pas savoir que du temps où Monsieur Edgard Razafindravahy était le PDS de la CUA, il n’arrivait pas à obtenir de l’État des financements dus à la commune alors qu’il se trouve dans la ville même. Vous pouvez alors imaginer que pour des communes qui se trouvent à 200 à 500 km de la capitale, il est utopique de penser que ce serait plus facile pour elles de percevoir quoi que ce soit. Qui mieux que la population d’une commune, d’un fokontany connaisse mieux qu’elle ses problèmes et les solutions appropriées ?

On n’a pas besoin de faire des grandes études pour se rendre compte de la nécessité de laisser aux instances locales la gestion de leurs propres terres.

Dans le cadre d’une gestion localisée, la population participe volontairement à la chose publique et à la vie publique, dans un État fédéral Sahaza, où elle aura un pouvoir réel de contrôle et d’empêchement. C’est cette possibilité d’empêchement qui constitue le rempart contre la corruption mais non les différentes sanctions prévues par la loi législative et le judiciaire.

Pour ce qui est de l’amélioration de la vie quotidienne de la population, il faut savoir que la loi fondamentale du régime fédéral transfère aux instances locales et régionales la liberté totale financière et fiscale. La population est partie prenante dans toutes les décisions.

Cette autonomie dont bénéficient les instances locales est accompagnée par une politique économique nationale insufflée par la fédération qui permettra sur tout le territoire à tout un chacun d’entreprendre et aux terres d’accroître leur base fiscale.

La refondation à la base que le parti propose va jusqu’à celle du système bancaire actuel qui est un système usurier. Il sera orienté vers l’entrepreneuriat et les investissements. Pour créer de la richesse il faut investir, ce n’est pas plus compliqué que çà. La lutte contre la pauvreté est le devoir de tous.

« Le mode de fonctionnement interne d’un parti politique est le reflet du mode d’organisation qu’il préconise pour la Nation »

Qu’est-ce qui vous a amené de si loin à partager vos expériences aux membres du parti ADN ?

L’amour de mon pays. Ce n’est pas puisqu’on n’y vit pas qu’on ne s’intéresse pas à son avenir et ainsi qu’à celui de ses enfants. D’autant plus que les adhérents du parti ADN, qu’ils soient âgés ou jeunes en sont demandeurs. Ils veulent agir pour leur avenir et celui de leurs enfants et petits-enfants. C’est tellement rare une telle démarche qu’il faut la saluer.

C’est ma brique de contribution à la refondation de notre pays car malheureusement, nous de la Diaspora, nous n’avons pas le droit de vote bien que nous soyons des Malgaches à part entière. Je ne demandais qu’à partager ma conviction profonde de la nécessité pour chaque personne et encore plus pour les membres d’un parti politique de connaître la loi fondamentale. C’est primordial pour convaincre la population de la crédibilité de la parole politique.

Pourquoi l’ADN et non un autre parti politique ?

Je fais partie de ces Malgaches qui sont à la recherche d’un vrai parti politique offrant une vision claire. Comme dans la vie, je ne vais pas perdre mon temps à parler des autres soi-disant partis politiques qui ne le sont que de nom. Le mode de fonctionnement interne d’un parti politique est le reflet du mode d’organisation qu’il préconise pour la Nation. Ce qu’on propose pour le pays doit s’appliquer dans toutes les organisations, quelle que soit leur taille. C’est ce que fait le parti ADN, il ne dit pas « Fais comme je dis», mais « Fais comme je fais ».

Parlez-nous de l’ADN France. Qui en sont les membres ?

L’ADN France est une association régie par la loi 1901, basée en région parisienne, la secrétaire générale étant Vola Rasoamanana. L’associationconstitue un cercle de réflexions et de propositions dont l’objectif est d’alimenter le parti ADN en idées et projets pour un développement rapide de Madagascar (car nous vivons dans une époque exceptionnelle où cela est possible) et faire progresser les objectifs du parti que sont la refondation à la base et la mise en place d’un État fédéral Sahaza. Si l’ADN France s’est montré relativement discret jusqu’ici, cela ne l’a pas empêché d’agir efficacement : le parti fait partie intégrante du Libéral International, ce fut un travail de longue haleine (plus de douze mois) pour un si jeune parti. L’ADN France avec l’aide de nos autres membres à l’international et notamment au Danemark ont contribué à ce travail de reconnaissance internationale du parti ADN Madagascar.

Au-delà des réflexions et propositions, l’ADN France participe à la réalisation des actions sociétales que mène le parti ADN Madagascar. Ce qui nous (diaspora) plaîsons dans l’ADN c’est cette démarche à être un parti en action et qui plus est fait l’effort de mener ces actions dans les différents coins de Madagascar. Par exemple, les projets autour des grands bus qu’Edgard Razafindravahy a mis à disposition pour être plus près de la population et pour que cette dernière ressente vraiment les résultats de ce qu’on peut leur apporter.

Composé d’experts dans plusieurs domaines (stratégie, communication, numérique, économie, environnement, social, finance, juridique éducation,…) l’ADN France rassemble toutes les personnes volontaires pour apporter leur contribution au développement de Madagascar. Les membres sont issus de toutes les régions de la Grande île, convaincus par les valeurs du parti ADN Madagascar et animés par un seul leitmotiv : l’amour de notre patrie.

Beaucoup de personnes à Madagascar sont défaitistes, et ne croient plus en la politique. Quel message souhaitez-vous leur adresser ?

Mon message est très simple : Madagascar est à la fois votre parent et votre enfant, il est malade et alité. Vous êtes les seuls à avoir le pouvoir de décider de l’amener ou non pour se faire soigner.

Beaucoup de partis font tout pour vous dégoûter de la politique et vous inciter à boycotter les urnes. Ainsi, ils peuvent se maintenir au pouvoir. Ne tombez pas dans leur piège.

Aoka ‘zay, Andao Nama ! Apportez votre contribution citoyenne au sein d’un parti qui ne se contente pas d’énumérer ce qu’il fera mais plutôt un parti qui vous explique aussi comment il va faire et avec quels moyens.

C’est ensemble que nous refondrons notre Nation.

Pour ceux qui veulent nous rejoindre n’hésitez pas aller sur le site www.adn-madagascar.com, rubrique « nous rejoindre ».