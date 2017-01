Une nouvelle page qui tourne. Harilalaniaina Rasolonirina vient d’être nommé receveur des douanes du bureau de Mamory à Ivato. Il a pris ses fonctions jeudi, dans ce premier bureau dématérialisé de l’administration douanière, après la cérémonie de passation de service avec le receveur des douanes intérimaire, Haja Rakotoarimalala.

Selon la direction générale des douanes, « il y a six mois, un appel à candidatures de poste a été lancé. Parmi les candidats retenus, le profil de cet inspecteur des douanes a été avantagé, grâce à sa détermination et son esprit de défi ».

Le poste de receveur des douanes d’Ivato était vacant depuis six mois, à la suite de la découverte de fausses déclarations de marchandises traitées au niveau de ce bureau. Pour rappel, le jeudi 14 juillet, Gervais Rakotoari­manana, ministre des Finances et du budget avait mis au grand jour une histoire de fausses déclarations de marchandises, qui ont coûté, selon ses dires, un manque à gagner de plus de 150 millions ariary. Le receveur concerné a été limogé de sa fonction, quelques jours après cette visite inopinée.

L.R.