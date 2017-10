Le gouvernement allemand a soutenu deux cent quarante mille personnes victimes de la faim, dans le deep South. Il a financé à hauteur de 5 millions d’euros, des activités complémentaires sur la malnutrition, menées dans le Sud. « Je me réjouis de ce soutien important du gouvernement allemand à travers le Programme mondial de l’alimentation (PAM), qui rendra les habitants du Sud de Madagascar plus résilients et autosuffisants : aide à part, ils doivent pouvoir subvenir à leurs propres besoins. Qui plus est, le PAM et la coopération allemande travaillent ensemble dans le Sud pour augmenter les revenus des ménages agricoles », cite Harald Gehrig, ambassadeur de la Répu­blique Fédérale d’Allemagne à Madagascar, dans un communiqué, hier.

Ce financement permettra d’augmenter la production agricole, à rétablir l’accès des habitants aux marchés, à travers des activités de type « vivres contre actifs communautaires », prévenir le retard de croissance via des compléments nutritionnels aux femmes enceintes et allaitantes, ainsi qu’aux enfants de six à vingt-trois mois.

La situation de la malnutrition se serait stabilisée dans le Sud, suite aux pluies abondantes qui ont amélioré la production, mais également, aux efforts conjoints du PAM, de l’Organisation des

Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et d’autres partenaires.

