La vulgarisation de l’ananambo s’effectue dans le cadre de la lutte contre la malnutrition. Toute communauté est sensibilisée à en consommer.

La lutte contre la malnutrition connaît une autre tournure. Le ministère de la Santé publique lance la vulgarisation de l’ « ananambo » ou Moringo dans tout Madagascar. «Ces feuilles sont riches en micronutriments. En les consommant, nous pouvons lutter contre la malnutrition », explique le directeur du cabinet du ministère de la Santé publique, le professeur Willy Randriamarotia. C’était dans le cadre du lancement officiel de la culture du Moringo ou ananambo, au centre hospitalier universitaire mère-enfant à Ambohimiandra, hier.

Des pépinières seront instaurées au niveau de tous les centres de santé de Madagascar. «Beaucoup ne connaissent pas la vertu de cette plante. La planter au niveau des centres de santé informera les gens sur sa vertu. Les villageois seront invités à en planter chez eux», indique le Dr Herlyne Ramihantaniarivo, directeur général du ministère de la Santé publique.

L’ananambo est un aliment complet. Chez les enfants de 1 à 3 ans, la consommation de 100 grammes de feuilles de moringo leur apporte 50% du taux de calcium, de fer dont ils ont besoin, et un tiers d’acide minéral et du potassium.

Réduire la malnutrition

20 grammes de feuilles de moringo apportent tous leurs besoins quotidiens en vitamine A et C. «Elle contient sept fois plus de vitamine C qu’une orange. Elle peut remplacer l’apport de quatre pots de yaourt. Elle contient du calcium, de la vitamine A, du protide et du potassium », détaille le Dr Harinelina Randria-masiarijaona, un nutritionniste.

La malnutrition chronique touche les 47,3% des enfants de moins de 5 ans à Madagascar. La vulgarisation de cette plante pourra contribuer à la réduction de ce taux jusqu’à 32%, d’ici 2021, un objectif que l’Office national de la nutrition (ONN) s’est fixé.

Par ailleurs, les feuilles d’ananambo peuvent régler le problème de l’anémie, grâce au fer qu’elles contiennent.

Miangaly Ralitera