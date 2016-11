Le directeur du Bureau régional de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) dans l’océan Indien se dit satisfait de l’avancée des chantiers destinés à accueillir le Sommet de la Francophonie, malgré des travaux qui ne seront bouclés qu’au dernier moment.

Quelle est l’importance de la francophonie pour Madagascar ?

Madagascar est intimement lié à l’histoire de la francophonie. Cette histoire tient en trois dates principales. Lors du sommet l’OCAM, l’Organisation commune africaine et malgache, qui s’est tenue ici à Antananarivo en 1966, l’idée d’une communauté francophone ou des pays parlant le français a été émise. En mars 1970, quelques chefs d’État, dont celui de Madagascar, se sont réunis à Niamey pour créer l’Agence de coopération culturelle et technique (ACCT). Et une troisième date, très forte, c’est novembre 2005, quand les États de la Francophonie se sont réunis ici en conférence ministérielle francophone pour adopter la première et unique charte de la francophonie, celle qui fonde l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

Mais concrètement, qu’est-ce que la Francophonie apporte au quotidien du Malgache ?

La francophonie, c’est une offre de coopération et une palette qui s’exprime sur huit chantiers. Le premier concerne un chantier qui préoccupe tous les États membres, à savoir l’éducation, l’accès au savoir, et surtout la préparation de nos jeunes et de nos élites pour affronter cette problématique mondiale qui se traduit à travers la mondialisation. Dans le domaine de la culture, la francophonie est un espace pour offrir à des pays comme Madagascar de se

montrer à l’étranger et de montrer leur identité, de montrer qui ils sont. Le troisième volet, c’est tout ce qui concourt à l’État de droit, au renforcement des institutions, à la démocratie. Nous accompagnons énormément de processus démocratiques dans l’espace francophone. Le texte normatif de la Francophonie en matière d’État de droit, de Droits de l’homme et de démocratie a été adopté en 2000 à Bamako. C’est grâce à ce texte que la Francophonie n’a jamais quitté Madagascar malgré la suspension liée à la crise politique.

Madagascar a pourtant été suspendu de la Francophonie durant la crise politique …

Lorsque Madagascar a été suspendu de la Francophonie, nous sommes non seulement restés, mais nous avons accompagné la transition, pour ne pas dire que nous lui avons mis pression avec les autres partenaires de la communauté internationale pour que l’État de droit soit rétabli au plus vite. Le rétablissement de l’État de droit passait par le renforcement de la transition elle-même. Par le renforcement de capacité des outils de la transition, la préparation de la naissance des nouvelles institutions que sont l’assemblée élue, le sénat, la cour constitutionnelle, etc. L’OIF a appuyé la CENIT, puis la CENI de Madagascar pour organiser les élections. Tout ce processus a été unanimement reconnu par la communauté internationale, et la Francophonie y a pris toute sa part.

Vous parliez de huit volets …

La francophonie est aussi très soucieuse de l’outillage de ses États membres de la dotation par rapport à toutes les nouvelles technologies, aujourd’hui. La stratégie numérique a été adoptée au Sommet de Montreux en 2010. Cette stratégie numérique se décline à Madagascar sous la forme d’un renforcement de capacité des acteurs du numérique, en particulier le ministère des Postes, de la télécommunication et du développement numérique, mais aussi par la mise à disposition d’outils au niveau du ministère de l’Enseignement supérieur. Nous travaillons avec le ministère des Postes pour faire en sorte que ce nouvel outil ne soit pas une menace, entre les piratages informatiques, l’endoctrinement des jeunes, la nécessaire vigilance par rapport aux réseaux sociaux …

Les jeunes sont un aspect important aussi du programme de la Francophonie, non ?

Le volet transversal de la jeunesse est effectivement un volet qui nous est très cher. Tout ce qui concourt à l’épanouissement des jeunes et des femmes, à leur esprit de développement de l’entrepreneuriat, à leur insertion dans le milieu économique et dans la société en général. C’est pour cela que Madagascar fait partie des douze pays de l’OIF qui ont été dotés d’incubateurs, et mon bureau a l’honneur d’abriter le premier incubateur de l’océan Indien. Je voulais aussi évoquer cet aspect extrêmement important qu’est l’environnement, l’économie bleue. Cette région est l’une des régions où l’OIF est particulièrement attentive aux mutations climatiques. Notre Institut de la Francophonie pour le développement durable, basé à Québec, est très présent à Madagascar et dans l’océan Indien. Mais tout cela n’est pas exhaustif de ce que nous faisons. Il y a aussi le volet diplomatique. Aujourd’hui, la Francophonie, c’est 80 États et gouvernements. C’est un cercle d’influence, une mini « Nations unies ». Et nous avons dépassé le cadre strict de la langue française pour devenir une communauté de valeurs, celles de Bamako dont j’ai parlé plus tôt.

« Au-delà de l’aspect diplomatique, il y a aussi

la préparation des contrats. Dans les délégations des États

et des gouvernements, il y a des chefs d’entreprises,

des opérateurs, et cela, ce n’est pas rien ».

La langue française n’est-elle donc plus la condition nécessaire et suffisante pour entrer au sein de la grande famille francophone ?

La langue française est notre ADN. Lorsqu’en 1970, les pères fondateurs se sont réunis, c’était strictement une communauté de pays ayant en commun l’usage du français. Mais cette communauté est tellement dynamique et attractive que des pays non francophones mais avec une élite francophone ont souhaité y faire leur entrée. Je voudrais signaler qu’on n’entre pas à l’OIF parce qu’on veut y entrer. Il faut qu’il y ait un substrat, une élite. Même si historiquement, des pays comme le Vietnam, le Laos ou le Cambodge ont une forte tradition francophone parce qu’il y a une élite francophone dans ces pays, les jeunes Vietnamiens, Laotiens ou Cambodgiens ne parlent couramment le français comme vous et moi. Ils parlent vietnamien, parce que la francophonie, c’est aussi la diversité des expressions linguistiques et culturelles, mais dans leur pays, il y a une élite. Lorsque vous allez dans un pays comme l’Éthiopie, qui n’est pas membre de la Francophonie, où j’ai servi en tant que ambassadeur auprès de l’Union africaine, il y a le cercle des cheminots qui est la seule survivance de la langue française dans ce pays. Et cette survivance, nous l’entretenons. Donc, si l’Éthiopie était intéressée à intégrer la Francophonie, sans doute que cette survivance historique serait prise en compte. Donc, lorsqu’un pays se présente comme candidat à la Francophonie, il y a les valeurs de Bamako que je viens de vous citer, mais il y a aussi l’assurance que la langue française a une place privilégiée dans le pays.

En insistant sur la langue française, la francophonie n’est-elle pas un valet de la France ?

Il faut dépasser les complexes. Moi, je n’en ai aucun. Il y a un moment où il faut regarder ce que cela nous apporte, et arrêter de trop regarder dans le rétroviseur, au risque d’aller dans le décor. Je pense que l’histoire n’est pas que négative. Certes, il y a des facteurs historiques qui font qu’aujourd’hui, cette langue nous appartient. Mais voyez-vous, l’avenir de la langue française c’est l’Afrique, de par sa démographie, de son attractivité et de l’utilisation quotidienne de cette langue. Il ne faut avoir aucun complexe par rapport à cela. Au contraire, regardons de l’avant, et essayons de voir, qu’est-ce que cette langue permet aujourd’hui d’avoir concrètement pour le développement. Il faut utiliser cette langue pour avancer et non pas pour ressasser le passé. Lorsqu’on est trop plongé dans le passé, on n’avance pas.

Diriez-vous que Madagascar n’aura que des avantages en accueillant ce Sommet de la Francophonie ?

Bien sûr. En dehors du fait que le Sommet a lieu samedi et dimanche, car malgré tout, pendant ces journées, les gens travaillent et peut-être que l’on va déranger la population. Mais franchement, sur le long terme, cette mise de Madagascar à la lumière de la Francophonie, et cet accueil par Madagascar de la grande famille francophone, c’est exceptionnel en termes médiatique. C’est le premier Sommet que vous ayez jamais organisé dans ce pays. C’est 80 chefs d’État et de gouvernement qui viennent à Madagascar pour découvrir ce pays, découvrir ces richesses et ce qu’il a à nous offrir. Mais surtout, préparer des contrats. Il y a l’aspect diplomatique, mais dans les délégations des États et des gouvernements, il y a des chefs d’entreprises, des opérateurs, et cela, ce n’est pas rien. Mais il y a aussi le tourisme. Le tourisme n’est pas encore à un niveau suffisant à Madagascar. Un sommet comme celui qui va se tenir donnera de l’envergure à ce pays et donne de l’ouverture. Cela permettra de dire aux autres que Madagascar peut accueillir des sommets internationaux.

Mais pensez-vous que ces impacts sont réels ?

Je suis à l’aise pour vous en parler, parce que c’est mon dixième Sommet et je ne suis pas nouveau dans la Francophonie en tant qu’organisateur. Partout où nous avons organisé le Sommet de la Francophonie, l’impact a été réel. Cela ne se ressent pas tout de suite dans la semaine du Sommet, à part pour les hôtels et les voitures. Mais il faut se dire aussi que l’impact n’est pas uniquement commercial. Il est aussi dans ce nouvel élément qui peut être inscrit sur le CV de Madagascar : vous avez accueilli la communauté francophone, vous avez réussi cet accueil, vous êtes capable, etc.

Et côté préparatifs, vous qui en êtes à votre dixième sommet, êtes-vous satisfait ?

Madame Jean est à sa troisième visite officielle dans un pays qui accueille un Sommet. C’est exceptionnel. Pour sa dernière visite, elle est venue avec le numéro Deux de l’organisation. Ce qui n’est pas rien. L’idée est que, comme dans tous les pays membres qui accueillent le Sommet, l’OIF et le pays hôte sont co-organisateurs. Depuis que Madagascar a été désigné pour accueillir le Sommet, nous avons été à ses côtés pour impulser la dynamique jusqu’au prochain Sommet que nous allons enfin accueillir. Du point de vue logistique, nous sommes extrêmement satisfaits.

Tout sera-t-il dans les temps ?

Vous savez, en Afrique, on travaille jusqu’au dernier jour. C’est cela qui fait l’épice de nos Sommets. Il est important que l’Afrique montre sa touche, et cette touche, c’est le fait que jusqu’au dernier moment, on travaille. Et je puis vous assurer qu’en tant qu’ambassadeur pour la région, résidant à Madagascar, je suis satisfait. Et entre nous, j’ai vu pire …

Financièrement, tout est-il dans l’ordre ?

On entend beaucoup de choses. Mais aucun Sommet, y compris la COP 21 qui s’est récemment déroulée à Paris, n’a suscité l’unanimité totale. Il y a des opposants qui ont manifesté leur désapprobation, mais cela, c’est aussi l’expression de la diversité.

Propos recueillis par Lova Rabary-Rakotondravony

Photos : Claude Rakotobe