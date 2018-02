Le président des Maldives a eu gain de cause face à une décision de la Cour suprême. Il a décrété l’état d’urgence pour une dizaine de jours.

Un calme trompeur régnait hier aux Maldives, petit archipel touristique de l’océan Indien, après la reprise en main du président Abdulla Yameen, qui semble avoir remporté son bras de fer avec la Cour suprême.

Le micro-État de près de trois cent quarante mille habitants a plongé ces derniers jours dans le chaos politique, après que la haute juridiction eut infligé un camouflet au régime maldivien en cassant les condamnations de neuf éminents opposants.

Refusant d’appliquer l’arrêt, le gouvernement a décrété l’état d’urgence, fait arrêter deux juges de la Cour suprême et obtenu mardi soir des trois magistrats restants de l’institution qu’ils reviennent sur leur décision.

L’opposition en exil, rassemblée derrière l’ex-chef de l’État Mohamed Nasheed, a appelé à une intervention militaire indienne et un blocage financier américain pour renverser le pouvoir en place.

Face à la volatilité de la situation, nombre de pays - dont la France, la Chine et l’Inde - ont déconseillé à leurs ressortissants de se rendre dans l’archipel, dont l’image est associée aux plages paradisiaques de sable blanc et à la mer bleue turquoise.

«Purge»

Si New Delhi s’est dite «perturbée» par les nouvelles en provenance de Malé, la capitale indienne ne semblait pas envisager d’action musclée, selon la presse locale de mercredi. En 1988, dans le cadre de l’ «opération Cactus», elle avait dépêché des troupes pour faire échouer une tentative de coup d’État contre l’autocrate Maumoon Abdul Gayoom.

Ce dernier, demi-frère du président Yameen et qui a dirigé l’ex-protectorat britannique d’une main de fer entre 1978 et 2008, a été arrêté lundi. Depuis peu brouillé avec le président, il s’est rallié l’année dernière à la dissidence.

Le Parlement, où l’oppo­sition détient désormais la majorité sur le papier, est suspendu. L’instauration de l’état d’urgence vient renforcer le pouvoir déjà très vaste des forces de sécurité pour arrêter et maintenir en détention des suspects. Amnesty International a dénoncé une «purge».

