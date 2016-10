Rien ne va plus entre les Maldives et le Commonwealth. Malé a décidé de tourner le dos à l’organisation, hier.

L’archipel des Maldives a annoncé, hier son retrait du Commonwealth en raison des critiques de l’organisation sur sa politique des droits de l’Homme depuis l’éviction du premier gouvernement démocratique de son histoire en 2013.

«La décision de se retirer du Commonwealth été difficile, mais inévitable», a précisé le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Il a dénoncé le traitement «injuste» selon lui de ce pays de l’océan Indien peuplé de 340.000 habitants, en majorité des musulmans sunnites.

«Le Commonwealth a cherché à être acteur du discours politique national aux Maldives, ce qui est contraire aux principes des chartes de l’ONU et du Commonwealth», a ajouté le gouvernement de l’ancien protectorat britannique.

Organisation intergouver­nementale de plus de 50 membres héritée de l’empire colonial britannique, le Commonwealth avait averti Malé depuis le renversement du gouvernement du président Mohamed Nasheed en 2013.

Le Commonwealth a régulièrement dénoncé la répression menée par le gouvernement d’Abdulla Yamee, qui a poussé les dirigeants de l’opposition à l’exil, et son instrumentalisation du système judiciaire.

L’organisation avait même dépêché un représentant dans l’archipel pour tenter d’améliorer le bilan de Malé en matière de droits de l’Homme.

Le précédent pays à avoir quitté le Commonwealth a été la Gambie, en 2013.

© AFP