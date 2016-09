Le président du Malagasy Rugby, Marcel Rakotomalala réagit une semaine après l’annonce officielle de la candidature de Santoni Ismael Rakotomanga, dénonçant des « irrégularités» de l’équi­pe de la fédération en exercice. « Les élections prévues en fin 2015 ont dû être reportées à plusieurs reprises à cause des intempéries qui ont retardé les compétitions régionales et nationales, n’ayant pris fin qu’en juillet 2015 pour la saison 2014, et en juillet 2016 pour celle 2015 », a précisé Marcel Rakotomalala hier.

« C’est vrai que la date de l’assemblée générale élective de la fédération est prévue pour le 15 octobre, mais il faut d’abord que tous les clubs procèdent à la restructuration avant les élections des clubs, sections et ligues », a-t-il ajouté. Suite à la recommandation du World Rugby, un club devrait au moins avoir une équipe titulaire D1 élite I ou II, une autre réserve D2 ou D3, une équipe relève, une équipe féminine et une école de rugby selon toujours les explications du président du Malagasy Rugby.

Les clubs auront jusqu’au 25 septembre pour régler sa restructuration, validée par la fédération et quinze jours plus tard auront lieu les élections au niveau des clubs, puis deux semaines après pour les sections, et ainsi de suite pour les ligues et la fédération. Cette dernière compte boucler toutes les élections avant la fin d’année.

Le comité électoral sera composé d’un représentant du ministère de la jeunesse et des sports, par son DGS, d’un membre du comité olympique, par son SG, et des représentants des sponsors de la fédération.

S.R.