La maladie d’Alzheimer préoccupe. Un test de mémoire a attiré des centaines de personnes âgées au centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona hier.

La cour du centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHU-JRA) a été assaillie par des personnes âgées, hier, lors de la célébration de la journée mondiale de lutte contre la maladie d’Alzheimer. Parmi les différents tests effectués sur place pendant cette journée, à savoir le diabète, la tension artérielle, le test de mémoire est celui qui a attiré le maximum de monde. Hier, vers 17 heures, des dizaines de personnes âgées étaient encore dans la file d’attente, dans l’espoir d’être reçues par des médecins.

Des traits de fatigue se dessinaient sur leur visage, mais hors de question pour eux de rentrer bredouille. « Nous étions arrivés ici vers 9 heures du matin. Nous ne quitterons le lieu qu’après qu’un médecin nous explique ce que nous devons faire avec notre frère. Il est diabétique et récemment victime de la perte de mémoire. Ce qui a entrainé un vrai chamboulement dans notre vie », explique Mariette Razana­drasoa, une septuagénaire cherchant un miracle pour son frère.

Désespérante

Des centaines de personnes ont passé ce test de mémoire, dont le résultat aiderait les médecins à référer les patients vers un centre de santé mentale traitant la maladie d’Alzheimer. « La note normale est de 30 points. Inférieure à 24 points, c’est déjà grave. Personnellement, parmi une trentaine de personnes que j’ai prises, trois cas ont été préoccupants, avec une note de 14 et de 16 points. D’autres avaient une note inférieure

à 30, mais ce n’est pas encore inquiétant », nous confie un des médecins.

La situation est plus ou moins désespérante pour ces personnes vivant avec la perte de mémoire. Aucun traitement pour les guérir, même les médicaments pour ralentir l’évolution de leur maladie sont difficiles d’accès à Madagascar.

D’autre part, les auxiliaires de vie, des personnes formées spécialement pour prendre en charge les patients atteints de l’Alzheimer, qui devraient les accompagner tout au long de leur vie, sont inexistants. Et pire, il n’y a aucun centre de rééducation officiel pour la prise en charge de ces personnes victimes de la maladie dégénérative.

Le ministère de la Santé publique serait sur le point d’envisager comment instituer ces auxiliaires de vie. En attendant, les médecins conseillent à la famille des malades de leur offrir une mode de vie saine. « Manger équilibrés, faire des exercices physiques, les écarter du stress, faire du repos, faire des activités qui stimulent le cerveau, comme lire des journaux, faire des jeux de société, les éviter des isolements. Tout ceci pour éviter l’accélération de la

maladie », soutient un médecin au sein du service de la santé mentale du ministère de la Santé publique.

Miangaly Ralitera