Le soleil se couche sur la Haute ville. La cour occidentale du temple Tranovato Faravohitra se drape d’une ombre bienveillante tandis qu’à l’intérieur, les paroissiens commencent à remplir les bancs. À l’heure convenue, les troupes de l’« Amboarampeo» entament le concert avec l’hymne de la chorale, sous la direction même de celui à qui la soirée rend honneur. Une manière des plus majestueuses de rendre hommage à ce grand homme de la musique classique.

Christian Rama, en bon maestro qui se respecte, dirige avec finesse le chœur et les musiciens accompagnateurs. Sur une première partie entreprise sur un ton des plus spirituels, le public se plaît à apprécier les titres comme « Ny Ranomasonao Jesoa », ou encore « Tariho ny zanakao ». Cependant, les morceaux comme « Isika » ou encore

« Ny fifankatiavana », interprétés en même temps par l’« Amboarampeo » et les

« KoloAmboarampeo » (la pépinière de la chorale) ont été le summum de la véritable communion avec l’assistance. Pas étonnant, avec le doigté du maestro pour diriger son armée à la baguette. Une armée en effet, car « que serait un général sans son armée », clame-t-il en remerciant la grande chorale qu’il considère comme la sienne.

Harilalaina Rakotobe