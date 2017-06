Les maires ont partagé des astuces pour arrondir les fins de mois des communes face aux maigres subventions.

Débrouillards. Se plaignant du faible montant de la subvention, les maires expliquent comment ils sont obligés de chercher des solutions et trouver des ressources pour fonctionner. C’était lors de la séance de partage d’expérience et des séries de questions-réponses, qui se sont déroulés lors des réunions des maires des grandes villes, à l’hôtel Ibis Ankorondrano les 8 et 9juin, que certains ont exposé leur système pour combler, ne serait-ce qu’en partie, la petite subvention attribuée par l’État. À l’instar de la commune urbaine de Mahajanga ou encore de Manakara, des moyens ingénieux ont été mis en place pour pouvoir garnir la caisse municipale. « Ce n’est pas que la subvention ne suffit pas ou qu’elle n’arrive pas dans la commune, qu’on doit rester à ne rien faire », a soutenu Mokhtar Andriantomanga, le maire de Mahajanga, durant la session de partage d’expérience.

Pour Giscard Andriano, le maire de Manakara, le peuple a des besoins qu’il faut satisfaire. « Dans une partie de la ville à Manakara, la population a demandé à ce qu’on creuse un puits car la borne fontaine est payante. Nous avons décidé de réaliser les travaux de construction et tout le monde peut y puiser de l’eau gratuitement », a-t-il rapporté.

Ingéniosité

Les idées ingénieuses de ce genre contribuent à faire augmenter les recettes de la commune qui reposent en grande partie sur les frais des travaux administratifs comme les frais d’obtention des certificats, autorisations, et autres, qui sont des revenus journaliers que la commune perçoit.

En tout cas, à l’issue des deux jours de réunion des membres de l’Association des maires des Grandes Villes de Madagscar, le président de l’association, Paul Andriamasitera Razana­kolona a déclaré, lors d’un entretien, que les résolutions seront connues après discussions auprès des responsables du ministère des Finances et du budget concernant les plaintes et les problèmes que les maires ont exposés durant la séance de partages et questions-réponses. C’est également durant cet atelier qu’on a annoncé que les maires menacés de destitution ont gardé leur poste respectif.

Loïc Raveloson