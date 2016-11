Une femme, soupçonnée d’avoir hébergé trois présumés dahalo, a été mise en détention provisoire à Maintirano. Dans la matinée du vendredi 18 novembre, des membres du comité de vigilance avaient tiré sur les bandits alors que ces derniers se préparaient à perpétrer une série de vols dans quelques habitations dans la ville de Maintirano. En apercevant ces hommes du fokonolona, les daholo ont alors pris la fuite tout en leur tirant dessus. L’affrontement a eu lieu finalement près de l’aéroport de Maintirano, où les trois lascars ont été blessés et appréhendés. En leur possession se trouvaient un fusil de chasse, un coupe-coupe et un sac de gri-gri.

« Le comité de vigilance nous a fait un rapport sur la fusillade et nous a remis les armes et le sac », a mentionné la gendarmerie locale.

Une enquête s’en est suivie, et elle a abouti à l’arrestation de la dame qui avait hébergé les bandits.

À noter que leur butin, trente-quatre bœufs, a été restitué aux propriétaires.

