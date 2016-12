Alors qu’un chef de famille était parti chercher du travail, sa femme et ses cinq enfants ont été charcutés à mort dans leur foyer.

Toute une famille décimée. Mercredi après-midi, aux alentours de 17 heures, une mère de famille de vingt-huit ans, ainsi que ses cinq filles, âgées respectivement de dix, huit, six, trois et un an, ont été tuées dans des circonstances des plus tragiques, à Ankazotsifantatra Mahanoro. Les victimes ont été tailladées à mort à l’arme blanche. Jusqu’à maintenant, aucun indice sérieux ne permet de démasquer les auteurs de ce quintuple homicide.

La section des recherches criminelles de la gendarmerie nationale à Toamasina est saisie de l’affaire. Des enquêteurs se sont rendus spécialement sur le lieu du crime, dans le village d’Andilanony, pour mener leurs investigations. Le foyer, théâtre de ces scènes de désolation étant situé à environ 500 mètres de la route, les tueurs ont frappé sans témoin.

Le crime a été perpétré pendant l’absence du chef de famille. Travaillant dans la filière girofle, celui-ci a quitté sa maison le 7 décembre, pour trouver du travail dans les zones productrices. Les corps charcutés et en décomposition de ses proches l’attendait à son retour.

Crime passionnel

Ces actes odieux ont été perpétrés cinq jours plus tôt. D’après les enquêteurs, les fillettes, scolarisées dans l’école primaire du village, ont cessé les cours depuis le 9 décembre.

Le mobile de cet acte dépassant l’entendement reste néanmoins flou. La thèse d’un règlement de comptes semble néanmoins plausible du fait, que les tueurs n’ont épargné personne. Autre fait troublant, le constat du médecin et de la gendarmerie révèle que la mère de famille ainsi que l’aînée de dix ans ont subi des abus sexuels.

Les victimes n’ont pas fait le poids, face à leurs bourreaux. Faibles et vulnérables, la mère de famille et ses filles n’ont presque opposé aucune résistance. Pris au piège dans leur propre foyer, elles ne pouvaient même pas s’enfuir. Les funérailles ont été effectuées avant-hier, après le constat.

Andry Manase