De la viande de requin a provoqué une intoxication massive à Mahanoro. Vingt-deux personnes sont hospitalisées et le bilan est encore susceptible de s’alourdir.

Une intoxication alimentaire a frappé à Mahanoro, avant-hier. Vingt-deux personnes, dont six enfants, ont été admises au centre hospitalier du district. Selon les informations communiquées, il s’agit d’une intoxication à la viande de requin.

Capturé au large avant-hier matin par un pêcheur, le vertébré à l’origine du drame a été remonté sur la terre ferme, pour être vendu au kilo sur la place du marché. Selon les informations recueillies sur place, toute la viande a été vendue.

Les symptômes de l’intoxication se sont manifestés dans l’après-midi, après le déjeuner, par des vomissements chroniques, des diarrhées aigües et des maux de tête. En début de soirée, les premières victimes se sont présentées à l’hôpital. Les enquêtes cliniques alors effectuées ont révélé que la vague d’intoxication qui a sévi, est due à la viande de requin consommée par les malades, d’autant plus que ses manifestations étaient quasi identiques pour les cas enregistrés.

Très rapidement prises en main par les médecins urgentistes, les victimes reprennent du poil de la bête aux dernières nouvelles.

Phénomène cyclique

Bien que les victimes soient hors du danger, l’inquiétude plane. Les autorités locales estiment qu’il se peut qu’il y ait d’autres malades, mais que ces derniers ne se sont pas encore présentés à l’hôpital, pour suivre les soins nécessaires. Le bilan est donc susceptible de s’alourdir.

Une source auprès du district indique que des algues marines hautement toxiques, qui abondent dans les fonds pendant la saison chaude, sont à l’origine de ce phénomène quasi cyclique. « Les sardines, certaines tortues marines et même de gros poissons s’en nourrissent. Pour ces derniers, certaines variétés sont néanmoins comestibles, mais il faut les éviscérer et jeter la tête. Cela n’en demeure pas moins dangereux si on ne sait pas comment s’y prendre », poursuit la même source.

Hier, d’autres malades sont arrivés sporadiquement à l’hôpital. Aucun cas mortel n’est, toutefois, signalé.

Andry Manase