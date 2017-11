Six individus sont morts et deux autres sont portés disparus dans un naufrage, samedi, dans le canal des Pangalanes, à Mahanoro.

Catastrophe maritime. Le bilan du naufrage survenu samedi vers 1h du matin à 15 kilomètres de Masomeloka, district de Mahanoro, fait état de six morts, dont un enfant de deux ans, et deux portés disparus. Le pilote et deux individus ont été secourus après l’intervention des sauveteurs. Le bateau Ndrosoma 1 comptait onze passagers et des tonnes de produits de première nécessité à son bord. Il circulait dans le canal des Pangalanes, au delta d’Antsohy quand il s’est renversé et a fini par sombrer en mer.

Une équipe de plongeurs de l’agence portuaire, maritime et fluviale (APMF), ayant fouillé après l’accident, a réussi à remonter en surface six corps des victimes. La cargaison de marchandises n’a pas pu être récupérée. Une panne de moteur serait à l’origine de cette tragédie, d’après les témoignages recueillis par la gendarmerie, saisie de l’enquête.

« L’adjoint-commandant de compagnie de Mahanoro et ses trois éléments se sont rendus sur place avec le chef de district et les secouristes de l’APMF. Cet endroit est un peu isolé et la communication par téléphone est très difficile », a indiqué un lieutenant-colonel, commandant de groupement de la gendarmerie d’Antsina­nana, hier.

Garde-à-vue

Le pilote de Ndrosoma 1 est, pour le moment, placé en garde-à-vue à la brigade de la gendarmerie de Maha­noro et sera soumis ce jour à un interrogatoire sur cet homicide involontaire. Les passagers embarqués à bord du canot sont des commerçants venant de Nosy-Varika et des vacanciers, d’après les informations recueillies. Depuis samedi, les sauveteurs ont fait usage d’une vedette rapide pour les

opérations de recherches, afin de retrouver les deux individus qui manquent. Les villageois de Masomeloka et les proches des victimes sont venus à la plage pour identifier les corps.

« Ce naufrage ayant coûté la vie à six personnes est le plus meurtrier que le canal des Pangalanes ait connu depuis plusieurs années », a précisé un notable qui a accompagné les éléments de la gendarmerie sur les lieux.

Hajatiana Léonard