Mahaleo a, une fois encore, fait vibrer le palais des Sports et de la Culture, hier. 45 ans, pas de rides mais l’émotion était bel et bien là.

Dire de Mahaleo qu’il est un groupe légendaire peut, désormais s’affirmer comme une litote, tant la grandeur et le respect que ses fans et le public en général lui vouent s’avère incommensurable. Il débute d’une manière tonitruante et festive la célébration de ses 45 ans de scène, qu’il fêtera avec les mélomanes de la Grande île, et au-delà de ses frontières, tout au long de cette année.

C’est un concert exceptionnel en plus dans la longue liste de ceux entamés par Mahaleo, qui s’est tenu au palais des Sports et de la Culture Mahamasina, hier après-midi. Les inconditionnels du groupe le savent très bien, un concert de Mahaleo est un instant unique à apprécier, mais par-dessus tout, à vivre également. Entre joie, allégresse, tendresse et nostalgie, c’est littéralement une valse d’émotions que Dama, Dadah, Fafah, Bekoto et Charles ont partagé avec le public, hier.

De génération en génération, au bout de 45 ans de carrière, le public de Mahaleo n’a cessé de s’agrandir, tout en rajeunissant au fil des ans. C’est ainsi dans une véritable liesse populaire, comme à l’accoutumée, que Mahaleo a fédéré le public dans cet antre de la culture de la ville des Mille, rempli comme un œuf. À15 h tapantes, le rideau s’est levé, et les illustres membres du groupe ont fait leur entrée en scène. Sobrement vêtus de chemise « aloalo », ils illustrent brillamment les valeurs malgaches chères à leur cœur.

Répertoire indémodable

Modeste et humble, Mahaleo voue un amour intemporel pour sa musique et ses fans. C’est ainsi avec « Ianao » qu’il dédie à un public d’entrée euphorique qu’il débute le concert. S’ensuit la balade folklorique « Vololona » qui ne tarde pas à chauffer la salle. C’est toute une épopée musicale ponctuant ses 45 années de scène que Mahaleo a ainsi proposée, à travers un répertoire des plus riches. Outre les compositions les plus populaires du groupe qu’il s’est plu à partager durant sa carrière, telles que « Paiso rakena», « Isekely » ou encore « Hanaraka anao ».

Le groupe a aussi pris un grand plaisir à chanter les chansons que ses fans affectionnent, mais que l’on entend rarement, comme « Tsisy tsiny », « Ampindramo » et « Tanety mitomandavana ». De plus, Mahaleo a réservé de belles surprises au public lors de ce concert chaleureux, fraternel et convivial. Durant la première partie, Dadah a invité un bon ami à lui à partager la scène à ses côtés, à savoir Lanto avec qui il a également partagé sa carrière en tant que médecin. À eux deux, ils ont chanté « Tena mandainga » et « Tsara tso-drano » face à un public enjoué. Entre temps, Fafah, ivre de joie à l’occasion, s’est laissé aller à quelques pas de danse inédits de sa part, tout en scandant « 45 ans au compteur et on pète toujours autant la forme. C’est toujours une joie de partager notre bonne humeur avec vous ». Fafah qui a transcendé le public en accompagnant Dama sur « Farakely», porté par sa voix surpuissante.

En deuxième partie, c’est au tour de Bekoto de surprendre l’auditoire en faisant monter sur scène sa fille Miangaly, pour interpréter avec lui sa composition poétique « Salanitra ».

Émérite et respecté

« Ceci est un message que j’adresse particulièrement à nos jeunes. Sachez apprécier la bonne musique ! Faites, la bien pour le public, mais aussi pour vous. Restez constamment humble et évitez de vous prendre pour des vedettes! », a affirmé Dama face au public. Entre temps, le palais des Sports et de la Culture a entonné en chœur « Joyeux anniversaire! » au groupe, pendant que Clara, fameuse actrice de théâtre radiophonique de la chaîne nationale, animait la foule. Un gâteau des plus symbolique, marqué « Fihavanana tsy ravan’ny taona » ou l’amitié, la fraternité et l’amour restent intemporels dans la langue de Molière, a été coupé par les membres du groupe.

Partenaire historique de Mahaleo, ces dernières années, Media Consulting a attribué aux membres du groupe des trophées exclusifs. L’émotion tait à son paroxysme, quand surpris, Dama, Dadah, Fafah, Bekoto et Charles ont pleuré à chaudes larmes, lorsque la femme de Nono, de même que le frère de Raoul ont reçu les leurs à leur place. Plus tard, Théo Rakotovao, en guise de cerise sur le gâteau, a rejoint Dama pour « Nahoana kay » en troisième partie. Au bout de soixante treize chansons intemporelles en tout, Mahaleo a enivré le public de joie. De plus amples retrouvailles sont encore prévues cette année, ainsi qu’une belle tournée nationale.

Andry Patrick Rakotondrazaka