Mahaleo, le groupe populaire et folklorique par excellence à Madagascar, célèbre actuellement ses 45 ans de scène. Toute une émission en direct en son honneur, consacrée aussi bien à son historique qu’à sa musique proprement dite, s’est découverte au public sur la chaine nationale, dimanche après-midi. Entre anecdotes diverses et mélodies folk toujours aussi enivrantes, avec Lucette Botralahy et l’humoriste Gothlieb à l’animation, c’est une soirée musicale inédite qui s’a été proposée aux téléspectateurs de la chaine nationale, avant-hier.