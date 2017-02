Véritable témoin de l’histoire de la Grande île, Mahaleo donnera un concert exceptionnel ce week-end.

Toute une épopée musicale, depuis les années 70 à nos jours. Bien plus qu’un concert festif, c’est un véritable voyage dans le temps, 45 ans de musique, de promotion de cette solidarité et de cette fraternité à la malgache, que les membres du groupe Mahaleo offriront à trois générations de fans. Le groupe mythique célèbrera, tout au long de cette année, quarante cinq années d’existence placées sous le thème de la reconnaissance et de la redevabilité envers la mère patrie. Une thématique chère au cœur des membres du groupe.

« Depuis nos débuts jusqu’à maintenant, tout ce que l’on a entrepris à travers notre musique, nous les avons réalisés dans un sens bien précis. Celui de toujours mettre en avant les valeurs chères à notre culture, ainsi qu’à notre identité culturelle pour qu’on en soit constamment fiers. De ce fait, aujourd’hui plus que jamais, avec ces années de partages musicaux avec vous, on redoublera d’efforts pour rendre hommage et faire preuve de reconnaissance envers nos semblables et notre patrie », affirme Dama, charismatique membre du groupe.

Presque un demi-siècle de carrière, cela se fête de la plus digne des manières. C’est pourquoi, avec Media Consulting comme toujours, Mahaleo ne fera pas dans la dentelle pour enivrer de joie le public au Palais des Sports et de la Culture Mahamasina ce week-end.

Le concert s’annonce comme à l’accoutumée exceptionnel pour tous les férus de musique folklorique de la capitale, habitués à vivre des liesses populaires à travers les chansons de Mahaleo. De « Ravorondreo » à « Isekely» en passant par « Mozambika», la première partie de ce rendez-vous laissera la part belle à cette nostalgie éternelle qui anime les fans du groupe.

Intemporel

En deuxième partie, Dama, Dadah, Bekoto, Fafah et Charles se plairont à revisiter ces compositions que le public, au-delà des véritables inconditionnels de Mahaleo, n’a pas l’habitude d’entendre sur scène. La troisème partie du concert s’attardera plus particulièrement sur les bonnes surprises et les nouveautés que le groupe réserve au public du Palais des Sports et de la Culture, à l’occasion. Bref, tout ce qu’il faut pour enchanter une fois de plus les mélomanes qui se joindront à lui dès 15h tapantes.

En outre, 45 ans de scène obligent, le groupe accompagné par l’un de ses partenaires historiques, le groupe Star à travers sa marque THB, entend gâter et surprendre le public pour ce concert. En plus, d’avoir lancé un jeu sur ses pages dans les réseaux sociaux pour permettre au public de remporter des places, la Star a également réalisé un livret inédit qu’il distribuera à l’occasion de ce concert. Un avant-goût d’un tout autre projet initié par Mahaleo également, un livre d’une centaine de pages regroupant l’historique et les paroles des chansons du groupe sortira au courant de l’année pour marquer cette célébration. Groupe mythique, Mahaleo projette une trentaine de concerts dans la Grande île cette année, et une dizaine de dates à l’extérieur.

Andry Patrick Rakotondrazaka