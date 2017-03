Le torchon continue de brûler entre le premier magistrat de la ville, Mokhtar Andriantomanga, et les membres du Conseil municipal.

Le conseil municipal de la ville de Mahajanga vient de voter à 8 contre 7 la suspension du maire de ses fonctions. La ville de Mahajanga est donc la troisième, après la tentative de suspension initiée à Antsiranana et à Antsirabe. L’histoire est à suivre de très près », déclare Mokhtar Andriantomanga dans son statut sur Facebook, mardi soir. Le vote a eu lieu mardi, et pour les conseillers, le maire est démis de ses fonctions à cause de neuf points cités dans une lettre de demande d’explication, en date du 20 février.

Cette lettre de trois pages relate la «mauvaise» gestion de Mokhtar Andrianto­manga de la commune de Mahajanga.Le retard de la présentation du budget primitif du deuxième semestre 2016, la relance d’appel d’offres de mobile banking par M’vola que les conseillers estiment non conforme aux textes règlementaires car ne respectant pas le code des marchés publics, figurent parmi les motifs de cette suspension.

« Le taux des licences d’exploitation enregistré sur le transport moto taxi (TMT) jusqu’en décembre, l’application des arrêtés portant sur l’octroi de tickets de carburant aux conseillers ainsi que l’arrêté sur le crédit de communication et l’occupation permanente des domaines publics, les cotisations de la CNaPS non versées pour certains employés figurent parmi les remarques envoyées au Maire », sont cités dans la lettre signée par le président du conseil.

Banque Mondiale

Les plaignants font remarquer aussi qu’aucune rentrée fiscale à la commune urbaine de Mahajanga n’est portée pour l’abattoir actuel, et le projet de construction d’un nouvel abattoir à Antani­malandy n’a pas figuré au niveau du conseil.

Cette suspension intervient deux semaines après la visite du représentant de la Banque Mondiale à Mahajanga, Anne-Lucie Lefebvre, qui a félicité Mokhtar Andriantomanga pour avoir réussi à mettre en place le système de recouvrement des taxes par mobile. D’ailleurs, le trophée du 1er prix de la Transparence budgétaire a été remis par le maire au président

Hery Rajaonari­mampianina, lundi, durant la cérémonie d’inauguration d’une route à Mahabibo.

« La ville de Mahajanga est la première au monde à avoir mis en place ce système. Et pour prouver sa reconnaissance, la Banque Mondiale a octroyé une formation au maire de Maha­janga sur le “Global Leadership Forum” qui se tiendra à Washington les 6 et 7 mars », déclare Mokhtar Andrian­tomanga.

D’après lui, le sujet de discorde entre les deux camps remonte au dernier déplacement effectué par les conseil­lers à Antananarivo et à Toamasina, à la fin de l’année 2016. « De plus, dans le budget proposé par le conseil municipal, chaque conseiller exige une moto, une voiture pour le président du conseil municipal et tant d’autres avantages trop déplacés », souligne-t-il.

Cette décision du conseil municipal pourrait être tranchée auprès du Tribunal administratif. Le contrôle de légalité est aussi déterminant.

Vero Andrianarisoa