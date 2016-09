Le Président de la Fédération malgache de football s’offusque de la décision du ministère de la Culture, de la promotion de l’artisanat et de la sauvegarde du patrimoine qui a attribué la gestion du village touristique à un privé.

« Ce n’est pas normal et illégal car aucun appel d’offres n’a été lancé. Le ministère a tout de suite tranché la gestion du site en faveur de l’association TVFHB. La discipline beach soccer nécessite une infrastructure spéciale. On ne va pas, à chaque fois, déposer une demande d’autorisation à l’association pour pouvoir utiliser la plage », a déploré Ahmad, samedi dernier.

En fait, le village touristique est classé patrimoine national, depuis quelques années. Le ministère devait attribuer la gestion de ce site touristique à une entité publique et non à un privé. Normalement, elle revient à la municipalité puisque le site fait partie de la ville.

« Les responsabilités et les tâches ne sont pas définies. Qui se charge de l’entretien et nettoyage des lieux Est-ce que le public devra aussi demander une autorisation pour pouvoir se baigner ou pour autre chose », s’est demandé un vacancier.

Par ailleurs, l’éclairage public fonctionne depuis le mois d’août, sur place. Les promenades nocturnes sont désormais autorisées à lors qu’auparavant, elles étaient déconseillées en raison de l’insécurité. Mais plusieurs poteaux électriques ne sont pas encore allumés la nuit. Des ordures sont aussi jetées sur la plage. Les sanitaires ne sont encore fonctionnels et les promeneurs se soulagent sur la plage.

Vero Andrianarisoa