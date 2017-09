Porté disparu. Happé par une vague, hier vers 10h 15 au large de la plage du Village touristique à Mahajanga, Fitia Maminirina Rabenandrasana, âgé de 15 ans, domicilié à Anjoma­kely, district d’Atsimondrano, footballeur du Club Net Foot n’a pas donné signe de vie depuis hier. Il fait partie des membres de l’équipe U15 qui ont représenté Analamanga au tournoi Danji organisé à Mahajanga. La victime a été emportée par les courants alors qu’il se baignait avec ses six camarades. « L’eau montait à la hauteur de son ventre. Il a essayé d’accrocher son collègue lorsqu’une vague monstrueuse est venue l’engloutir. L’autre a pu s’en sortir sain et sauf », a indiqué un nageur.

Des dizaines de gendarmes, policiers, sapeurs-pompiers et sauveteurs de la commune l’ont cherché avec des vedettes jusqu’à hier soir, mais ne l’ont pas retrouvé, selon les informations dépêchées par le commissaire de police locale. Des plongeurs du village ont été alertés dès que la baignade a tourné au drame. Les recherches se sont poursuivies jusqu’à 20h et reprendront ce matin pour tenter de retrou­ver le malheureux, d’après les informations recueillies.

H.L.