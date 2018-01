Une idée et une initiative originales pour attirer les touristes. La ville de Mahajanga a fait trôner à Tsaramandroso ambony la carcasse d’un Antonov 2.

Du nouveau pour la nouvelle année 2018 dans la ville de Mahajanga. Les attractions pour booster le secteur tourisme dans la Cité des Fleurs ne cessent de s’étoffer. Le maire Mokhtar Andriantomanga a finalement réussi à récupérer l’épave d’un vieux Antonov 2, abandonné depuis belle lurette à l’aéroport d’Amborovy.

Ce nouveau projet s’est finalement réalisé après plusieurs négociations avec le Tribunal administratif, l’Aviation civile de Madagascar (ACM), l’Aéroport de Madagascar (Adema), et surtout le partenaire SEMS (Sociétés d’entreprises multiservices). Ce dernier a mis à la disposition de l’équipe municipale des engins et des conteneurs pour transporter tous les attirails à partir du jeudi 28 décembre. Un véritable déménagement marathon qui a duré toute une journée. Puis l’installation s’était déroulée dans la nuit, pour des raisons de sécurité.

Pose des ailes

Depuis samedi, touristes et visiteurs de Mahajanga ont profité de la mise en place de cet oiseau de fer pour se prendre en photo afin d’immortaliser l’événement et le « monument », ce malgré la pluie presque incessante. Mieux encore, des photographes amateurs ont commencé à trouver une autre activité lucrative. Ils étaient venus avec des imprimantes et du matériel adéquat, et des clients étaient alors venus pour poser devant la carcasse de l’avion.

L’endroit est alors devenu très fréquenté et animé, depuis jeudi dernier, par des petits et des grands, hommes ou femmes. Ainsi, l’ancien avion russe « plane » au rond-point devant le lycée Notre-Dame de Tsaramandroso ambony, face à l’église adventiste.

Le branle-bas de combat pour les travaux de pose des ailes, longues de 18 m chacune, ont également duré toute la journée d’hier. Des techniciens et des ingénieurs ont effectué le déplacement et participé à l’opération, sous les yeux du maire qui a suivi toutes les étapes.

« Nous avons récupéré cette épave pour en faire une décoration et un ornement de la ville. Des enfants qui n’ont jamais eu l’occasion de voir ou la chance de prendre un avion pourront l’admirer et rêver », a mentionné le maire.

Après le baobab géant au bord de la mer, cette place sera donc le deuxième site touristique célèbre et fréquenté de Mahajanga.

Vero Andrianarisoa