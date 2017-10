Face à l’épidémie de peste, les membres de la cellule de crise de Mahajanga ont effectué une descente, hier, au Centre de prise en charge et de traitement des malades installé au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Mahavoky atsimo. Le Préfet de Mahajanga, Lalanaina Fitiavana Ravelomahay, le directeur régional de la Santé publique du Boeny, le Dr Diana Ratsiambakaina, et le médecin-chef de Santé de district de Mahajanga ont ainsi visité les locaux où sont traités les cas de peste à Mahajanga.

« La peste est bien présente à Mahajanga, et le centre de traitement existe bien. Il ne faut pas prendre cette maladie à la légère, mais elle se soigne si les malades rejoignent à temps l’hôpital », a déclaré le Préfet de Mahajanga.

D’après la cellule de crise, quinze cas de peste bubonique ont été traités à Mahajanga, une seule malade est encore hospitalisée sur place, le reste est déjà guéri. Aucune peste pulmonaire n’est observée.

« La prise en charge est gratuite et le traitement dure huit jours, toutefois, l’hospitalisation doit au minimum s’étaler sur quatre jours. On peut bien traiter et guérir la peste. Les médecins des CSB de Mahajanga, avec les paramédicaux et les internes, effectuent des rotations régulières pour assurer la permanence et la prise en charge des malades, depuis le début de l’épidémie, le 11 septembre », a, pour sa part, précisé le Dr Tokiaina Rajoelina, premier responsable au CHU de Mahavoky Atsimo.

L’assainissement des lieux d’habitation, et la propreté restent les seules solutions contre ce fléau.

V. A.