La première édition du Star Tour « Destination familiale », a été un succès, à Mahajanga du 18 au 20 août. Les familles ont vécu de beaux moments.

Le bilan de la 1ère édition du Star Tour « Destination familiale », un événement culturel, sportif et artistique organisé conjointement par la commune urbaine de Mahajanga et le groupe Star est satisfaisant pour les organisateurs.

Les différentes manifestations ont drainé une foule monstre sur l’avenue du bord de la mer durant ces trois jours. Ainsi que la grande caravane à travers la ville qui a ouvert les festivités, samedi matin. Près de vingt-cinq mille personnes par jour s’étaient ruées sur les places dédiées aux activités sportives, les divertissements et autres animations. En fait, le groupe Star a innové un concept pour ravir les familles en vacances à Mahajanga, et pour dynamiser la vie des locaux à l’occasion de cette 1ère édition du Star Tour « Destination familiale ».

Pari tenu donc pour la Star, la commune urbaine de Mahajanga ainsi que les différents partenaires dans l’organisation. Toutes les marques étaient de la fête. Chaque matin, les moments en famille ont été favorisés par les activités sur la plage du Grand Pavois. Le ton des vacances en famille a été donné dès la première journée avec les Olympiades en famille, suivies des séances photos et des diverses activités ludo-éducatives et sportives. Plusieurs centaines de participants s’étaient inscrits aux tournois de goal par Caprice, de beach-soccer, de beach-volley et de beach-pétanque sur la plage du Grand Pavois.

Pour les petits et les moins sportifs, le concours de château de sable a également été une occasion d’amusement et de partage.

Apothéose

Dans la matinée du samedi, une caravane a sillonné la ville de Mahajanga et s’est terminée au bord de la mer.

La musique était aussi à l’honneur dont les animations DJ tous les soirs, avec la RDJ’s Team, DJ Nicki Di Manu et DJ Sniper aux platines. L’ambiance avec D’Alvis, et Nina’s, vendredi soir, avec sa voix douce a enivré le public grâce au rythme tropical.

Puis, le samedi soir, le public a été entraîné par un zumba Géant avec XXL avant la découverte du groupe Les G5 sur scène. Ces

jeunes lauréats de la téléréalité ont préchauffé la scène pour ensuite laisser la place au roi du salegy, Jaojoby. En véritable maître du show, il a fait danser toute la place jusque tard dans le soir.

La dernière journée du Star Tour, dimanche, a débuté la course Eau Vive sur une distance de 10 km. Elle a enregistré de nombreux participants, une grande première pour l’événement.

En début de soirée, « Tanya » et « Efiko Parsi » de Rak Roots ont été fortement appréciés par un public jeune. La série de concerts a été couronnée par celui du groupe Ambondrona.

Les cinq compères du rock ont, une nouvelle fois encore, fait bouger les vacanciers de Mahajanga au rythme des riffs et des percussions.

La dernière soirée de ce STAR Tour Mahajanga s’était terminée en apothéose par des feux d’artifices.

La sécurité et la propreté mises en avant

En partenariat avec la commune urbaine de Mahajanga, les agents de sécurité et la sécurité civile ont été mis à contribution pour que le Star Tour se déroule sans incidents, et que les familles puissent vivre sereinement les vacances.

De même, une opération de nettoyage à travers l’action « J’aime ma plage » au Grand Pavois, a été organisée. Une bonne action de bénévolat au cours de laquelle un participant a gagné des boissons d’une valeur de 150 000 ariary pour avoir amassé le maximum de déchets.

En fait, les équipes de nettoyage du Star Tour et de la commune urbaine de Mahajanga étaient présentes tous les jours pour nettoyer les lieux.

Lundi matin, après les trois jours de festivités, un grand nettoyage a été organisé et dirigé par le maire, Mokhtar Andriantomanga en personne. Près de 20 tonnes de déchets ont été ainsi enlevés.

Vero Andrianarisoa