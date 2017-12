Édifices religieux et mairie bondés, chaleur et orage ! Tout cela a fait que la célébration de la Nativité, cette année dans la cité des Fleurs, a été quelque peu perturbée.

Comme de coutume, les chrétiens ont envahi les églises catholiques et les temples protestants et luthériens, durant la veillée de Noël. Les saynètes sur la naissance du Sauveur, l’Épiphanie et l’histoire du berger, ainsi que des cantiques sur Noël ont illustré surtout la nuit du 24 décembre.

Peu après minuit, un violent orage accompagné d’éclairs suivis de tonnerre et de foudre, a éclaté, assurément consécutive à la chaleur caniculaire de la semaine écoulée. Ce qui a rafraîchi le climat durant la journée de lundi.

Outre que c’est la célébration de la naissance du Messie, comme chaque 25 décembre, cette journée a surtout été marquée par le baptême d’enfants. Une autre raison qui explique que les édifices religieux ont fait salle comble car familles, amis, ou proches les ont entourés. Et bien que deux à trois offices aient ainsi été prévus, de nombreux fidèles n’ont pourtant pas pu accéder à l’intérieur des églises et temples. Mais dans certains édifices, ils ont pu suivre la cérémonie religieuse grâce aux installations audiovisuelles.

Photos-souvenir

Et comme il est de tradition pour les Majungais, plusieurs centaines de personnes ont battu le pavé sur la fameuse esplanade du littoral au bord de la mer, l’après-midi du 25 décembre. Cette année, de longues files ont été observées devant les stands des photographes pout immortaliser cet événement chrétien annuel. Les recettes ont été bonnes, cette fois, pour les photographes, contrairement à l’année précédente. La circulation a même été perturbée et paralysée devant les stands, au milieu de l’avenue, à cause de cet envahissement.

Vero Andrianarisoa