La gabégie n’a que trop duré. Les responsables de la commune urbaine de la Cité des Fleurs ont expulsé du bord de la mer les organisateurs de jeux de hasard.

La commune urbaine de Mahajanga a enfin franchi le Rubicon. À savoir, déloger les tables de jeux de hasard du bord de la mer qui s’étaient éternisés, près du bureau du Bianco et près du siège de l’agence de la Banque centrale à Mahajanga be.

Cela va faire au moins quatre ans que ces « salles de jeux de hasard à ciel ouvert » se sont incrustées sur ce lieu touristique. Au vu et au su de tout le monde et surtout des autorités

locales, mais également des dirigeants du pays durant leur séjour à Mahajanga.

Jeudi dernier, le troisième adjoint au maire, Fanjanirina Andrianasy, chargé de cette opération, soutenu par la Police nationale et la Préfecture, a donc démantelé les tables de jeu.

« C’est une menace pour nos jeunes qui fréquentent cet endroit public. De plus, nous tenons à appliquer la loi. Car un arrêté a été déjà pris et mis en vigueur pour interdire cette activité illicite. Il est temps de prendre des décisions », a expliqué le collaborateur du maire de la commune urbaine.

Assainissement

La ville de Mahajanga se prépare à accueillir des milliers de touristes locaux et de vacanciers. C’est dans cette optique que cette opération d’assainissement de cette avenue au bord de la mer a été décidée. Elle entre aussi dans le cadre de l’alignement initié par la municipalité, face aux envahissements des voies publiques et trottoirs dans la Cité des Fleurs.

Par ailleurs, les marchands de noix de coco ont également été expulsés des voies publiques.

« Nous n’allons pas attendre qu’ils envahissent totalement les accotements et les esplanades pour intervenir », a encore ajouté l’adjoint au maire.

La sécurité des enfants et des habitants dans ces lieux publics est la priorité de la commune urbaine de Mahajanga. Bientôt, la fameuse place du bord de la mer présentera un nouvel aspect plus accueillant, après ce coup de balai. La période des vacances est pour bientôt.

Vero Andrianarisoa