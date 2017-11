Une construction précaire non autorisée chasse une autre. Les travaux du chantier situé près du Jardin d’amour mais également dans une zone littotale interdite continuent en dépit de l’arrêté d’interdiction émis par le chef de la région Boeny. Voilà que le jardin est en péril.

De fait, des travaux de construction d’un bloc sanitaire comprenant des toilettes sont observés près de l’escalier du célèbre Jardin d’amour. Les dégâts sont déjà visibles car les marches menant vers la mer sont couvertes de terre et menacent de s’effondrer. De plus, la construction d’une maison est également en vue à cet endroit.

Lors de son passage à Mahajanga, il y a trois semaines, le directeur général du ministère de l’Aménagement et du territoire, Gérard Andriamanohisoa, était pourtant catégorique : toute construction est interdite à moins de vingt-cinq mètres du littoral et du bord de la mer. Or, ces trois constructions avec le grand bâtiment en bas de la falaise du Jardin d’amour se trouvent à zéro mètre du littoral.

Interrogé sur la situation, le maire de la commune urbaine de Mahajanga, Mokhtar Andriantomanga, a déclaré formellement, hier, qu’il n’avait donné aucune autorisation. Un représentant d’un bureau d’études a été surpris sur place, lundi matin, et a affirmé qu’il était autorisé pour ses tâches.

Vero Andrianarisoa