Après des années de déficit, la trésorerie de la commune urbaine de Mahajanga

est bénéficiaire. Cet état financier lui permettra d’acheter du matériel, entre autres.

La gestion financière de la commune urbaine de Mahajanga commence à s’améliorer et la municipalité se redresse petit à petit. Depuis le 28 août, les appels d’offres pour l’achat des fournitures de bureau, du matériel pneumatique ainsi que des pièces de rechange de voiture ont été lancés.

Le maire Mokhtar Andriantomanga a rencontré les fournisseurs, mercredi à l’Hôtel de ville, afin de relancer la collaboration. En fait, un avis d’appel d’offres a été émis mais aucun fournisseur n’a répondu, suite aux arriérés hérités des anciens dirigeants de cette commune, il y a plusieurs années.

« D’après la Trésorerie générale de Mahajanga, la commune est solvable. Nous disposons actuellement d’une somme de 700 millions d’ariary, suite aux différentes taxes

versées, pour ce mois d’août, alors que pour toute une année nous n’avions même pas atteint ce chiffre auparavant », a déclaré le maire.

« Cela nous permettra alors de payer les arriérés des fournisseurs qui remontent à

plusieurs années, lesquels ne sont pas dûs à notre gestion. Nous avons hérité d’une lourde dette mais nous pouvons désormais nous en acquitter. Et en même temps payer les salaires du personnel », a-t-il précisé.

La commune peut ainsi passer à l’achat de différents équipements, afin d’améliorer son matériel pour son bon fonctionnement.

Transparence

L’attribution des achats des fournitures et des matériels de la commune de Mahajanga doit passer à travers un appel d’offres selon les procédures du nouveau Code des marchés publics.

Un nouveau code des marchés publics est en vigueur à Madagascar, depuis le 25 janvier. Transpa­rence oblige.

Le paiement des salaires du personnel sera également assuré et aucun retard ne sera possible, vu la situation financière de la commune de Mahajanga.

Vero Andrianarisoa