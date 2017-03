La maladie rénale est fréquente à Mahajanga. Deux journées dans ce sens ont été consacrées.

Reins et obésité : Une vie saine pour des reins sains », tel a été le thème des deux journées organisées par la Société malgache de néphrologie (SMN), jeudi et vendredi, à l’hôtel Les Roches Rouges. L’évènement s’est tenu dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale du rein, le 9 mars.

« Chaque année, le SMN organise une journée sur la néphrologie tous les deuxièmes jeudis du mois de mars. La ville de Mahajanga a été choisie cette année, en raison du taux élevé des malades du rein dû à la mauvaise habitude alimentaire (déshydratation) et à l’obésité», a révélé le Pr Willy Randria­marotia, président de la SMN.

« La prévention par la sensibilisation est la plus importante. Les prescriptions doivent être rationnelles, car la population n’a pas les moyens d’acheter les médicaments », a proposé le directeur régional de la Santé du Boeny, Dr Diana Ratsiambakaina.

Traitement

Au total, dix-neuf communications scientifiques ont été effectuées, jeudi dont la prise en charge de la maladie rénale chronique, présentée par le Pr Quillard. Pour l’intervenant, en 2014, sur les 23 millions de Malgaches, le nombre de personnes hémodialysées étaient au nombre de 14 424 et 3 600 nouveaux patients par an sont déclarés, contre 10375 par an en France et 41392 hémodialysés pour 66 millions d’habitants.

L’insuffisance rénale obstructive secondaire à une hypertrophie prostatique, la complication rénale du traitement chirurgical de l’anévrisme de l’aorte abdominale sous-rénale ont figuré parmi les sujets de communications scientifiques. Celles pour tout public, sur « Les ennemis du rein et l’appareil urinaire », ont été réalisées à l’Hôtel de ville, vendredi, afin de sensibiliser au maximum les habitants sur la maladie.

Vero Andrianarisoa