Le ministère du Commerce initie une mesure pour maîtriser la hausse des prix des PPN. Les opérateurs économiques doivent respecter les marges bénéficiaires.

Face à l’inflation et à la hausse incessante des prix des produits de première nécessité (PPN), dont le riz à Mahajanga, une réunion entre le ministre du Commerce et de la consommation, Armand Tazafy, et les autorités locales, conduites par le Préfet de Mahajanga, Lalanaina Fitiavana Ravelomahay et le chef de la région Boeny, Saïd Ahamad Jaffar, a été organisée, lundi. Il s’agissait de mettre en œuvre des mesures pour atténuer cette augmentation, dans l’immédiat.

Elles consistent à identifier les différents opérateurs pour pouvoir indiquer aux consommateurs ceux qui sont prêts à coopérer avec l’État afin d’éviter les pratiques abusives sur les marges bénéficiaires en matière de PPN au niveau des différents circuits de distribution.

« Nous avons décidé de prendre des mesures pour atténuer l’augmentation des prix des PPN à Mahajanga. Et c’est applicable dans tout Madagascar. Cette action nécessite la collaboration avec les opérateurs, surtout les importateurs, grossistes et détaillants en PPN, et les vendeurs en gros de riz en particulier », a déclaré le ministre.

Les établissements commerciaux concernés seront identifiés grâce à une affichette portant l’inscription « TSINJO Importateur », « TSINJO Grossiste », ou « TSINJO détaillant ».

Affichette « TSINJO »

Ces opérateurs assureront qu’ils ne pratiqueront pas des prix abusifs. L’objectif consiste donc à respecter les marges bénéficiaires. Les consommateurs sont donc invités à s’approvisionner auprès de ces magasins «Tsinjo».

Une descente a été ainsi effectuée par une délégation conduite par le ministre auprès des opérateurs économiques qui ont accepté de collaborer. Une première affichette « TSINJO » a été collée au dépôt d’un importateur indo-pakistanais, à Marolaka.

À titre de références, le prix du kilo du riz blanc est écoulé entre 1 750 ariary à 2 275 ariary, au bazar Mahabibo. Dans les magasins de grande distribution, le sachet de 5kg de riz de luxe est proposé entre 9 800 ariary et 12 900 ariary, selon la qualité.

À Mahabibo et à Tsaramandroso, le prix du kilo du sucre blanc varie entre 3 000 ariary à 3 600ariary, le litre d’huile de table en vrac est vendu entre 4 000ariary et 5 500ariary.

« Nous espérons que le prix du riz blanc baissera jusqu’à 1 400ariary d’ici peu, suite à cette opération TSINJO », a exhorté Armand Tazafy.

