Grâce au partenariat d’entreprises privées, le service de la voirie a pu agrandir son parc automobile. Le ramassage des ordures en bénéficiera.

L’enlèvement des ordures ménagères dans la ville de Mahajanga ne sera plus affecté par l’insuffisance d’engins. Le service de la voirie de la commune urbaine vient d’acquérir un nouveau camion-benne, d’une valeur de 15 000 euros. Il a été présenté, hier, lors de la cérémonie de levée de drapeau à Analakely.

«C’est le fruit de la coopération avec trois grandes entreprises basées à Madagascar. Elles ont cotisé à hauteur de 5 000 euros chacune pour

l’offrir à la commune de Mahajanga. Comme la gestion de la cité des Fleurs est transparente, nous avons gagné la confiance de ces partenaires pour bénéficier de cette aide afin de sortir des difficultés rencontrées dans le ramassage des ordures », explique Mokhtar Andriantomanga.

Chaque jour, en période normale, trente tonnes de déchets sont enlevés dans la ville de Mahajanga et depuis le mois de décembre, le volume a augmenté à quarante cinq ou cinquante tonnes. L’insuffisance des camions a provoqué le débordement des bacs à ordures ces derniers temps, dans certains points de la ville. L’état du matériel roulant au niveau du service de la voirie est catastrophique.

Cinq bacs

«Trois camions-bennes sont à terre à cause d’actes de vandalisme perpétrés depuis 2015, année où j’ai accédé à mon poste. Nous n’avons qu’un seul véhicule pour décharger les ordures. Mais on attend encore deux autres nouveaux camions-bennes au mois de février », assure le premier magistrat de la ville.

Celui-ci a ajouté que la préfecture de Mahajanga a mis à la disposition de la commune, depuis l’année passée, cinq camions. Actuellement, le service de la voirie a trente-trois points de collecte et cinq bacs à ordures de plus. « Nous pourrons ainsi mettre en place un bac dans chaque fokontany, distancé de 500m », indique-t-il.

Notons que la présentation des vœux au maire et au président du Conseil municipal a précédé la levée de drapeau, hier matin. Le maire a exhorté tout le monde à faire preuve de plus de dynamisme, d’efficacité et de conscience dans l’accomplissement du travail.

Vero Andrianarisoa