Le pire a été évité de peu à la centrale thermique de la Jirama à Marolaka, mercredi soir. Un incendie a fait éclater les moteurs de quatre groupes électrogènes.

La cité des Fleurs complètement dans le noir. À cause d’un problème technique, les moteurs des quatre groupes électrogènes de la société Henri Fraise ont explosé à cause d’un incendie provenant du carter. Aussitôt, la commande automatique a déclenché une disjonction générale dans toute la ville. L’obscurité totale a duré plus de deux heures. Les pompiers de la région Boeny et de la commune urbaine de Mahajanga ainsi que les extincteurs de la Jirama ont lutté ensemble pour éteindre le feu. Les équipements de la Jirama ont été utiles vu que l’eau ne pouvait le faire seule.

«Le groupe d’une puissance de 1 200 kW qui a explosé, venait pourtant d’être révisé et n’avait que cent heures de marche. L’approvisionnement en énergie dans la ville de Mahajanga est ainsi réduit », explique le directeur interrégional de la Jirama de Mahajanga, Bruno Rabevahoaka.

Plusieurs quartiers sont donc privés d’électricité depuis mercredi soir. Cinq réseaux sortent de la centrale. Le premier réseau, ZI1, comprenant l’approvisionnement en eau de la ville, a été restauré après deux heures de coupure. La ZI3 qui dessert la zone rouge dont l’hôpital d’Androva et la ville de Mahajanga-be, a également pu bénéficier de courant électrique après la panne.

Plongés dans le noir

Le reste des réseaux, la ZI2 (Mahavoky-atsimo, Tsaramandroso et autres fokontany jusqu’à Manarapenitra) et la ZI4 (Amborovy, Manapatanana et alentours) ont été plongés dans le noir depuis mercredi à 20 heures jusqu’à hier matin vers 11 heures. Les fokontany d’Antanimalandy et Tanambao Sotema jusqu’à Amparehigidro ont été aussi épargnés par la longue coupure. Le courant sera restauré mercredi vers 22 heures, pour les abonnés de ces quartiers.

Depuis l’explosion des groupes jusqu’à hier matin, la centrale n’a pu fournir que 2 600 kW. Néanmoins, petit à petit, elle a augmenté sa puissance dans la journée, après la réparation de la machine en panne. Les besoins de la ville est de 13,5 mégawatts la nuit et de 9 à 9,5 mégawatts dans la journée. Mais elle ne disposait que de 8 mégawatts, vu que la moitié des machines est tombée en panne.

Tous les appareils de la société Henri Fraise sont ainsi tombés en panne, tandis qu’un sur deux

fonctionne pour Enelec et autant pour la Jirama. Une révision générale des groupes doit se faire et les pièces défaillantes doivent être remplacées. Un délestage tournant a été appliqué dans les vingt-six fokontany à partir d’hier et pendant deux heures.

Vero Andrianarisoa