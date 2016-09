Le phénomène a été suivi par de nombreuses personnes à Mahajanga. Les sentiments ont oscillé entre la crainte et la déception.

La fête, pour certains, l’événement pour d’autres, est terminée. L’éclipse annulaire qui n’a duré que quelques minutes a laissé beaucoup de souvenirs aux habitants de Mahajanga mais surtout aux touristes et visiteurs.

Les Majungais ont continué à vaquer à leurs occupations quotidiennes, hier matin. Mais l’on a remarqué une certaine atmosphère à travers la ville. Aux marchés d’Analakely et Mahajanga be, des commerçants n’ont pas étalé leurs marchandises. D’autres ont prévu de partir dès 10h30, par peur d’être expulsés car ils ont pris au sérieux la décision du gouvernement d’arrêter les activités pour les étudiants et les employés de bureau à cette heure-là.

« Nous allons partir car ils vont fermer le bazar », a expliqué un détaillant de riz à Analakely.

La plupart des marchands de rue dont les fripiers, les vendeurs de sacs sur l’avenue de France devant l’Hôtel de ville jusqu’à la Croix-Rouge étaient absents. Les trottoirs étaient vides et les promeneurs pouvaient se déplacer à leur guise, comme un jour de dimanche.

Record

D’autres magasins et boutiques n’ont pas ouvert depuis le matin. Une librairie a décidé de fermer toute la journée, même après 10h30, car c’était la « fête » et qu’il était inutile de dépenser encore des frais pour revenir travailler l’après-midi.

Les grandes distributions, pour leur part, n’ont pas fermé mais, tour à tour, les employés sortaient pour scruter le ciel. Les rues étaient désertes à midi. Une partie de la population avait craint le phénomène, par manque d’information. Certaines personnes avaient peur et avaient préféré resté chez elles.

Par contre, du côté du front de mer à Mahajanga be, l’ambiance était au rendez-vous dès 8h30 du matin. Les vacanciers étaient déjà sur place pour apprécier le spectacle et immortaliser l’événement. De plus, une foire s’y tient depuis mercredi jusqu’au dimanche.

Au village touristique, c’était également la même ferveur. De nombreuses voitures étaient alignées sur le côté. Des centaines de personnes, lunettes spéciales en main, ont tenté de ne pas rater la première étape du phénomène. Émotions et engouement ainsi qu’excitation étaient au rendez-vous.

« Nous ne voulons pas rater le premier contact », a souligné un touriste.

« Nous avions pensé qu’on allait rester dans le noir pendant deux heures de temps », s’était indigné un jeune garçon.

Vero Andrianarisoa