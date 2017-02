Dénonçant une non-réactivité de la police judiciaire, le député de Mahabo s’est rendu jeudi à Bemanonga, pour arrêter le maire.

Un conflit entre le maire et le député en exercice a mis en ébullition Bemanonga Morondava. La mésentente entre les deux élus a atteint son summum, jeudi, lorsque le député élu à Mahabo s’est dépêché dans le chef-lieu de la commune de Bemanonga, accompagné d’une cinquantaine d’individus armés de matraque, pour procéder à « l’arrestation » du maire de cette localité.

Lorsque le député et ses sympathisants ont débarqué, l’élu de Bemanonga n’était pas sur place. Sitôt informés de la vive tension qui risquait à tout moment de dégénérer en altercation, le chef de district de Mahabo ainsi que le chef de la police à Moron­dava, sont intervenus, pour calmer les nerfs.

Alors qu’une accalmie a saisi Bemanonga après ce coup d’éclat, un apaisement a commencé à s’installer samedi, lorsque des notables ont entamé des pourparlers avec le député élu.

Le lendemain, une rencontre a été organisée au siège du district à Mahabo, pour rapprocher les deux parties et les inciter à enterrer la hache de guerre, laquelle s’est

avérée payante.

Affaire personnelle

« Le plus important est de faire en sorte que la paix et l’harmonie règnent dans le district. Au nom de ces valeurs, il faut mettre de côté les conflits bien que les séquelles soient douloureuses », confie le maire de Bemanonga, Ludovic Raveloson. Selon les informations recueillies sur place, les relations entre le député élu à Mahabo et le maire de Bemanonga ont commencé à se détériorer en 2014, lorsque le parlementaire a eu de sérieux problèmes avec les autorités communales.

Le camion du parlementaire a rencontré des problèmes avec les autorités locales, alors qu’il s’y était rendu pour effectuer une collecte de pois du cap. Alors qu’une tension couvait encore entre les deux élus à la suite de cette affaire, le camion du député de Mahabo a, une fois de plus, eu affaire au maire de Bema­nonga, le lundi 23 janvier, lorsque le chauffeur y a fait un arrêt pour écouler une partie de la cargaison de riz qu’il transportait. Sur ces entrefaites, le chauffeur du poids-lourd a d’abord poursuivi sa route jusqu’à Morondava où il a porté plainte contre le maire, pour agression.

Informé de l’incident survenu à Bemanonga, le député propriétaire du camion, a lui aussi, attaqué le maire pour diffamation publique ainsi que violence et voie de fait, suite à des propos désobligeants qui lui ont été signalés. Le parlementaire et le conducteur de son poids-lourd se sont confiés au Parquet du tribunal à Moron­dava, le jour même de l’incident. Deux jours après le dépôt de leurs plaintes, le maire de Bemanonga n’a été ni arrêté ni auditionné. Du coup, le député a rameuté ses milices pour procéder lui-même à l’arrestation du maire.

Andry Manase