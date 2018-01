Vol et meurtre. Le jour du nouvel an vers 2 heures du matin, le chef du fokontany d’Anjahatelo Mahabo a été froidement tué par six bandits armés. Le défunt a été fusillé. Les assaillants lui ont asséné deux coups de couteau dans le corps.

Cet acte de banditisme dépassant l’entendement a été perpétré après une patrouille nocturne. Pendant la nuit de la Saint-Sylvestre, le défunt chef-fokontany s’est joint aux membres du comité de vigilance pour sillonner les points sensibles. Alors que la patrouille s’est déroulée sans anicroche, le chef-fokontany s’est retrouvé nez-à-nez avec les malfaiteurs en regagnant son foyer. Les assaillants ont dans la foulée fait main basse sur deux zébus lui appartenant. Les voleurs ont réussi à prendre la fuite avec leur butin sans laisser de traces.

La brigade territoriale de la gendarmerie nationale à Mahabo est saisie de l’affaire. Des recherches ont été lancées mais elles s’avèrent jusqu’à maintenant infructueuses. Le mobile du meurtre pourrait reposer sur un vol mêlé de règlement de compte selon les informations communiquées.

A.M.