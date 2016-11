Changement. C’est ce que devrait insuffler au corps de la magistrature, mais aussi au monde de la justice, celui ou celle qui présidera le Syndicat des magistrats de Madagascar (SMM). C’est l’aspiration d’« une majorité silencieuse », les votants, indique une source avisée.

Pour briguer la présidence du SMM durant les deux ans à venir et succéder à Alphonse Andriajafimahery, deux candidats sont en lice, à savoir Fanirisoa Ernaivo, actuelle secrétaire générale du syndicat, et Herilaza Imbiky, ancien membre de la Cour électorale spéciale (CES). Deux prétendants qui sont en propagande, depuis plus d’une semaine, afin de convaincre leurs pairs de voter pour eux lors de l’élection qui aura lieu dans toute l’ile, le 8 décembre.

Les quelques avis entendus sur ce que serait l’attente des magistrats par rapport au nouveau président du syndicat serait de « trancher » avec ses prédécesseurs. « Le président doit s’attacher à redorer l’image de la magistrature et de la justice, défendre leurs intérêts, les protéger des différentes interventions. Il faut qu’il puisse convaincre le corps par des actions concrètes et intégrer tous les magistrats à ses actions », arguent certains.

Les voix qui se font entendre, déplorent quelque peu que « le syndicat ait été timide dans les actions allant dans le sens d’une défense réelle de l’intérêt général des magistrats et de l’amélioration du monde de la justice. Au contraire, les réactions, surtout médiatiques, ont plus été vues comme du corporatisme, dont certaines ne sont pas cautionnées par tous les membres du corps ».

G.F.R.