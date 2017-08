Selon le SMM, les travaux de la commission tripartite devant trouver des solutions à ses revendications, n’ont abouti à rien de concret. En dernier ressort, le Syndicat demande à rencontrer le président de la République.

Un fiasco. Devant les journalistes, hier, le Syndicat des magistrats de Madagascar (SMM), a exprimé sa déception, quant à l’issue des échanges avec le gouvernement, aux fins de trouver un consensus pour mettre un terme au bras fer entre ces deux entités.

À l’issue de son assemblée générale d’hier, à la Cour suprême Anosy, le Syndicat, par le biais de Fanirisoa Ernaivo, sa présidente, a déclaré : « Nous sommes désolés de vous dire que les discussions n’ont abouti à rien de concret. Nous avons le sentiment d’avoir été menés en bateau. Aucune solution claire, ni prise de responsabilité franche quant au respect de l’indépendance de la Justice et la mise en place de l’État de droit que nous revendiquons ».

L’assemblée générale d’hier, a été convoquée pour faire un compte-rendu aux membres du SMM, de la teneur des échanges au sein de la commission tripartite mise en place, en milieu du mois de juin. Composée de représentants du Syndicat, de la primature et du ministère de la Justice, la commission avait pour mission de trouver un terrain d’entente entre l’État et les magistrats sur la base des revendications de ces derniers. Selon ce qui a été dit aux journalistes, hier, les séances de travail ont démarré, le 18 juillet, et les résolutions ont été validées, jeudi.

La promptitude avec laquelle le SMM a affirmé que le processus s’est soldé par un échec, pourrait tendre à une précipitation. L’application de ces résolutions pourrait nécessiter du temps. Face à la presse hier, il a été soutenu que le gouvernement ne s’en tient qu’à des déclarations de principes sans plus.

Rencontre

Lors d’un entretien téléphonique, un membre du Syndicat a expliqué que cette affirmation d’un fiasco est due au fait que nos interlocuteurs ont été toujours évasifs quant à la réponse à apporter à nos chefs de revendications. Ce qui nous place dans l’incertitude quant aux intentions réelles du pouvoir. Ces chefs de revendication seraient, une indé­pendance concrète de la Justice, la restauration de son autorité, une non-immixtion dans les procédures judiciaires et l’application des décisions de Justice.

Durant la conférence de presse d’hier, pourtant, le SMM n’est pas entré dans les détails des points de blocage des négociations. Une manière de ne pas crever entièrement l’abcès et donner une opportunité au gouvernement de clarifier ses intentions, indique le membre contacté. La situation étant, de prime abord, dans l’impasse, le SMM remet sur la balance du rapport de force, l’éventualité d’une grève illimitée, tout en affirmant rester ouvert au dialogue. Dans ce sens, le Syndicat maintient sa demande d’une rencontre avec Hery Rajao­narimam­pianina, président de la République.

En tant que garant de l’indépendance de la Justice, le fait que le chef de l’État fasse une déclaration solennelle dans ce sens, avait fait partie des revendications du SMM au début de son bras de fer avec le pouvoir. Dans l’épisode 13 de son rendez-vous hebdomadaire, le locataire d’Iavoloha, a déclaré : « Le président de la République, accepte et respecte l’indépendance de la Justice. C’est la raison pour laquelle j’ai gardé le silence face aux affaires judiciaires où mon avis avait été demandé (…) C’est une question qui ne se pose même pas, le fait que le Président soit le garant de l’indépendance de la Justice, est inscrit à l’article 107 de la Constitution ».

À Anosy, hier, le SMM a indiqué qu’il y a des sujets qu’il faudrait aborder de vive voix et qu’une réponse dans son rendez-vous ne suffit pas. Répliquant au chef de l’État, Tiaray Fana­himanana, vice-président du Syndicat, a soutenu qu’être garant de l’indépendance de la Justice n’est pas se taire et regarder, mais implique une prise de responsabilité. Qu’a-t-il fait face aux actes de sénateurs dénoncés comme perturbant la Justice? Tout est, effectivement, dit dans la loi. Ce que nous cherchons c’est comment faire pour les appliquer.

Garry Fabrice Ranaivoson