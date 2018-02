Un événement rock’n’roll incontournable avec Mage 4, au palais des Sports et de la Culture, se destine à un public de tous âges et de tous horizons.

Dès l’annonce de la date de ce premier concert de l’année du groupe Mage 4 sur les réseaux sociaux, les fans n’ont eu de cesse d’être constamment aux aguets. Le 22 avril, Mage 4 égayera de son rock intemporel, pour la première fois, la scène du palais des Sports et de la Culture Mahamasina. Un grand moment de grâce pour le groupe, qui, fort d’un quart de siècle d’existence, promet à l’occasion d’enivrer tous les rockeurs de la capitale.

Un événement organisé par Ivenco, ces retrouvailles avec la bande à Ken, charismatique lead vocal du groupe, Titan, Lita et Davids aux guitares solos, Gégé aux riffs, Biback à la batterie et Élisé au clavier s’annoncent exceptionnelles. À l’instar de son tout nouveau titre sobrement intitulé « Lafatra », Mage 4 peaufine actuellement, pour le public, un concert rock impeccable où il se fera peau neuve pour la jeune génération.

Toujours aussi fraternel, le groupe lancera à l’occasion l’initiative « Génération Mage 4 », à travers laquelle il fédèrera de nouveaux talents à se joindre à lui. « Cet amour intarissable du rock, c’est ce qui nous a toujours réunis et on cultivera pour cet amour réciproque entre nous. Ainsi, on souhaite ériger un rock pour toutes les générations, une musique fédératrice pour tous les rockeurs sans exception », affirme Ken.

Un hommage

À l’instar du fameux « Génération Goldman » dans l’Hexagone, Mage 4, accompagné d’Ivenco, entend ainsi se refaire une jeunesse à travers « Génération Mage 4 ». Actuellement, ils sont ainsi une bonne dizaine d’artistes à avoir été annoncés pour participer à ce projet, qui aboutira par la suite à un album d’interprétation inédit des chansons du groupe.

On retrouvera, entre autres, Rak Roots et Shyn, plus habitués au genre RnB, mais aussi Faniah, Steph Ramby et Grace Loren, représentants du jazz et du soul, ainsi que Nanie qu’on ne présente plus et le Quatuor Squad, reconnu pour sa maîtrise du genre classique. Ensemble, ils reprendront à leur manière les chansons de Mage 4, aussi bien sur scène le 22 avril, que dans cet album inédit.

« Ce sera un grand pas en avant pour le groupe, car conquérir le palais des Sports s’affirme comme un vrai défi qu’il nous importe de relever. C’est pourquoi on promet quelque chose de transcendant pour ce concert, un moment que l’on dédie surtout à la jeune génération », confie Élisé, l’un des membres fondateurs du groupe. C’est bien connu des inconditionnels du groupe, un concert de Mage 4 est toujours très riche en émotions. Ainsi, cette grande première au palais des Sports et de la Culture sera particulièrement attrayante de la part du groupe. Au bout de 25 ans de rock’n’roll, jonglant aussi bien entre les ballades romantiques que les mélodies électrisantes et le genre évangélique, Mage 4 reste solide comme un roc pour mieux satisfaire le public de rockeurs, qui ne cesse de se rajeunir.

Andry Patrick Rakotondrazaka