Des voleurs de bétail ont frappé et tué à Andriba Maevatanàna, dans la nuit de mercredi à jeudi. Vers 1 heure du matin, six bandits munis de trois fusils de chasse se sont abattus sur le village de Maroharona, tuant un villageois. Les bandits se sont emparés de deux cent une têtes de bœufs, appartenant à un seul éleveur. Les brigands ont débarqué dans le village dans une salve de coups de feu. Se figeant dans la terreur, les villageois n’ont pas pu tenir tête aux malfaiteurs.

Il a fallu que les forces de la gendarmerie interviennent dans les poursuites.

Quatre éléments de la brigade d’Andriba ainsi qu’une dizaine de gendarmes expéditionnaires ont du coup remonté les traces des fuyards.

Les deux camps se sont heurtés de plein fouet en arrivant dans la zone d’embuscade de Mangididokotra.

Pris de peur, les malfaiteurs n’ont opposé aucune résistance, abandonnant leur butin. Le troupeau a été récupéré en totalité et remis au propriétaire.

Andry Manase