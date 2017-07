Trois bandits tombant nez à nez avec la gendarmerie ont été tués, lors d’une embuscade violente survenue hier vers 1h du matin, sur la route nationale (RN4), à Ambalabongo, district de Maevatanana. Les malfaiteurs armés auraient tenté d’attaquer un taxi-brousse, mais ils ont échoué. « Le chauffeur a pu contourner le piège qu’ils ont tendu. Il a immédiatement alerté la gendarmerie », a indiqué une source proche de l’enquête.

« L’un des bandits a ouvert le feu en premier avant que les gendarmes ne répliquent par des tirs en rafale mortels », a indiqué une source sécuritaire. Un peu plus loin, deux fuyards sont tombés sous les balles de la gendarmerie. Trois bandits sont toujours recherchés.

Les actes de banditisme de grand chemin ont repris de plus belle ces derniers temps, sur les routes nationales n°4, 7, 34 et 35. C’est « un cri d’alarme » à la suite de nombreux pillages contre les taxi-brousses. « Ce n’est pas pour faire peur aux vacanciers ou à nos clients, mais l’insécurité monte réellement d’un cran à travers les RN.», a indiqué Dieu-Donné Rakoto-malala, membre d’une coopérative de transport.

H. L.