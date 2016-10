Une ode aux racines du jazz dans toute sa splendeur. Le public et les festivaliers mélomanes de la capitale y ont eu droit, ces deux derniers jours.

Du Carlton Anosy à l’université d’Antananarivo, l’étendard du jazz américain a fièrement flotté dans le cadre du festival international Madajazzcar. D’une soirée musicale du côté d’Anosy mardi à la scène conviviale et chaleureuse du campus universitaire d’Ankatso hier, les douces mélodies jazzy propres au pays de l’oncle Sam, enivraient le public.

Avec une 27e édition qui continue sur la lancée de ses précédentes, Madajazzcar ne cesse d’accumuler des invités éminents sur sa scène. Après les fameux Français Francis Lockwood et Guillaume Peret qui ont enchanté les oreilles du public à travers leurs prestations et leur collaboration avec les artistes malgaches durant la première moitié du festival, c’est au tour des musiciens américains de faire étalage de leur savoir-faire, pour le plus grand plaisir des oreilles des bons amateurs de jazz qui se sont joints à Madajazzcar.

La soirée américaine au Carlton Anosy était tout aussi conviviale qu’inouïe à travers les artistes qui excellaient sur scène. Avec « American Jazz Night », Madajazzcar a tenu à faire une forte impression, notamment, avec les formations à l’affiche. S’il a marqué le public d’Antsahamanitra le 8 octobre, le duo Bunny Brunel à la basse et Kaylene Peoples au chant, accompagné de musiciens malgaches, a de nouveau ravi l’auditoire. De même, The Jazz Diplomats s’est découvert avec grâce et vivacité.

Tout public

« D’année en année, c’est constamment un plaisir pour nous de promouvoir le jazz ainsi que son historique à un large public. Ce que ces artistes occidentaux nous proposent, enrichit autant le festival que notre compréhension de ce genre musical », affirme Désiré Razafindrazaka, président du comité d’organisation du festival Madajazzcar. Interprétant essentiellement les grands standards du jazz, mais aussi leurs propres compositions, Bunny Brunel et Kaylene Peoples charment le public.

Comme avec leurs frères d’arme de l’US Navy Band de l’année dernière, The Jazz Diplomats qui se composent aussi de marines américains, reste la grande attraction de cette semaine. C’est une formation en quatuor issue elle-même de l’US Navy Band qui dans sa totalité, se compose de près de cinq cents, marines musiciens. The Jazz Diplomats ont émerveillé la scène du Jazz à l’Université qui en était à sa 24e édition, hier après-midi. Le groupe se compose d’Everett Cencich au saxophone-tenor, Colin Greggs à la guitare, John Parris à la basse et Dave Ward à la batterie, tous au grade de seconde classe. Le campus universitaire était ainsi le théâtre d’une découverte musicale unique hier, et le public estudiantin n’en demandait pas plus.

« C’est notre première venue dans ce pays et on est ravi d’être ici, d’interagir et de partager avec tous ces artistes resplendissant de jeunesse. On y ressent une grande passion pour le jazz», confie Colin Greggs. Hier, The Jazz Diplomats a partagé la scène avec Band’n Tanana et Deba ft Jazz Quart. Aujourd’hui ces jazzmen de la marine américaine tiendront un atelier jazz au sein du Centre Culturel Américain Tanjombato.

Andry Patrick Rakotondrazaka