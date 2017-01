La plupart des fidèles catholiques espèrent que la visite du cardinal Parolin permettra d’apporter des réponses à plusieurs questions en suspens. Le secrétaire d’État du Vatican pourrait, toutefois, garder le silence.

Pourquoi, quand Lors­que les relations entre Mada­gascar et le Saint-Siège sont évoqués, de nombreuses questions sont soulevées par les fidèles catholiques. Plusieurs espèrent que le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d’État du Vatican, en apportera les réponses.

La première question à laquelle les catholiques de Madagascar, dont le nombre est estimé à une dizaine de millions, souhaiteraient avoir une réponse est : « À quand la nomination d’un cardinal ». Voilà 7 ans, depuis le décès du cardinal Armand Gaétan Razafindratandra, le 9 janvier 2010, que les agneaux de Dieu de la Grande île n’ont plus de Prince de l’église pour les éclairer.

Et la question : « Pourquoi n’a-t-on pas encore de cardinal » se fait de plus en plus insistant, lorsque Madagascar a, une nouvelle fois, été laissé pour compte dans la dernière nomination de nouveaux prélats lors du consis­toire, en novembre 2016. Le plus intriguant est que l’île Maurice, et ses quelques milliers de fidèles, elle, a eu son cardinal. Pour certains analystes, la crainte d’une poussée de l’islamisme radical dans l’océan Indien pourrait expliquer cette décision du Saint-Siège.

L’opinion internationale affirme l’existence d’un dessein de faire de Madagascar l’une des rampes de lancement de l’islam extrémiste. « La Grande île est-elle oubliée par le Vatican », lancent des observateurs. La situation motive, d’autant plus, les questionnements étant donné que la nomination de nouveaux évêques coince également.

Attention

Le diocèse de Farafan­gana, par exemple, attend toujours son évêque depuis novembre 2013. Pareillement pour la canonisation de la Bienheureuse Victoire Rasoa­manarivo, dont la béatification remonte à l’année 1989, année de la visite du pape Jean Paul II dans la Grande île. Les catholiques malgaches, justement, espéraient une nouvelle visite pastorale pontificale, à l’occasion de cette célébration du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre le Saint-siège et Madagascar.

Finalement, le pape Fran­çois dépêche son second pour marquer cet évènement. Refusant tout échange avec la presse avant son départ, celui qui est considéré comme le bras droit du souverain pontif, dans un discours prononcé au palais d’État de Mahazoarivo, a, semble-t-il, tenu à rassurer sur les relations entre le Vatican et la Grande île. « Le Saint-Siège suit avec attention Madagascar », a-t-il, entre autres, déclaré, dans un discours prononcé à Mahazoarivo hier.

Décoré du titre de Grand officier de l’ordre national par Solonandrasana Olivier Mahafaly, Premier ministre, le cardinal Parolin a soutenu: « C’est un geste qui indique une attention en ma personne et manifeste la bonne relation qui existe entre Madagascar et le Saint-Siège ».

La cérémonie s’étant tenue à l’issue d’une visite de courtoisie du prélat au locataire de Mahazoarivo, ce dernier a déclaré à la presse qu’« on a passé en revue beaucoup de choses, dont l’engagement des deux parties à promouvoir l’éducation, le développement de l’Homme dans toute sa plénitude (…). D’ici peu, il y aura des activités qui vont se rapporter à l’éventuel accord cadre qui va se passer entre le Vatican et le gouvernement malgache ».

Reçu par Hery Rajaonari­mampianina, président de la République, à Iavoloha, le numéro 2 du Saint-Siège et sa suite ont tenu une réunion de travail avec leur hôte et quelques membres de l’Exécutif. « Il a surtout été question de renforcer les relations entre Madagascar et le Vatican, d’avoir l’assurance de la volonté de l’État malgache à continuer dans cette voie », indique une source avisée. Cette dernière ajoute que le cardinal Parolin « pourrait ne pas répondre aux questionnements des fidèles malgaches, car cela n’entrerait pas dans la mission que lui a confiée le souverain pontif ».

Garry Fabrice Ranaivoson