Face aux problèmes énérgétiques survenus au pays, Madagascar Oil avance l’utilisa­tion de son huile lourde. La société recherche des acheteurs locaux en ce moment.



Prêt. C’est le mot qui revient souvent dans la bouche des responsables de la société Madagascar Oil. Lors d’une journée de porte ouverte sur sa production d’huile lourde hier, les responsables ont annoncé que ce carburant est prêt pour la production d’électricité à Madagascar. Par la même occasion, la société recherche des acheteurs locaux pour ce produit. « L’huile lourde de Tsimiroro est confirmée par des essais positifs et prête pour la production d’électricité à Madagascar. La compagnie Madagascar Oil est ainsi prête à approvisionner le marché local incluant la Jirama», a fait savoir Emma Ralijohn de la société Madagascar Oil.

De son côté, la réponse de la Jirama reste évasive sur la question d’utilisation de l’huile lourde sur ses groupes thermiques. « La plupart de nos groupes tourne encore avec du gazole. Même si nous sommes interessés par ce type de carburant, il nous est impossible de l’utiliser contrairement à Symbion Power qui a réussi à l’utiliser », annonce pour sa part Mohamed Rachidy, président du conseil d’administration de la Jirama.

Essai concluant

Selon les informations recueillies sur place, les blocs pétroliers de Tsimiroro regorgent d’un stock estimé à plus de 1.6 milliards de barils d’huile lourde. La société Madagascar Oil dispose de 160 000 barils d’huile lourde prêtes à être écoulés sur le marché local. « L’admi­nistration vient d’adopter récemment (ndlr : au dernier conseil des ministres du 26 octobre), un décret portant cadre juridique d’approvisionnement et de transport des produits de Tsimiroro », continue-t-elle d’expliquer.

Cette huile lourde de Tsimiroro représente ainsi une véritable opportunité pour le développement de l’industrie énergétique à Madagascar. En plus, les frais de transport de ce carburant sont plus bas que ceux des produits importés. Faut-il noter que différentes industries ont déjà effectué un test sur l’utilisation de ce carburant avec des résultats concluants. On peut citer, entre autres, l’entreprise de cimenterie Holcim à Ibity Antsirabe, la société Symbion Power à travers la centrale de Mandroseza, sans oublier la compagnie Madagascar Oil elle-même qui a employé sa propre production d’huile lourde sans additif pour la production de vapeur sur le site de Tsimiroro.

Lova Rafidiarisoa