Madagascar ne sera plus la destination la plus chère des îles de l’océan Indien. Corsair vient d’ajuster le tarif des billets vers la Grande île.

Onéreuse. Contraire­ment aux destinations vers les îles voisines, le prix des billets pour voyager vers Madagascar demeure très coûteux. À en croire, Nicolas Lehoucq, directeur régional océan Indien au sein de la compagnie Corsair, cette situation impacte sur le nombre de visiteurs de l’Ile. « Chaque année, on enregistre environ 500 000 personnes, majoritairement Réunionnais, qui font le voyage Réunion-Maurice, à contrario sur Madagascar. On affiche que 130 000 voyageurs au départ de La Réunion vers Madagascar et seulement 75 000 voyageurs de la Réunion vers Antana­narivo », a t-il indiqué lors d’une rencontre avec la presse en marge de l’annonce de l’ouverture la nouvelle ligne Tanà- La Réunion, à l’hôtel Colbert, hier. Même son de cloche au niveau de l’office national du Tourisme de Madagascar (ONTM): « les passagers se plaignent de la cherté de la destination Mada­gascar », a poursuivit Joël Randriamandranto, président de l’office.

Mesure

Une tendance que Corsair compte bien inverser. Présente à Madagascar depuis une vingtaine d’années, la compagnie Corsair vient en effet d’annoncer un tarif très compétitif pour ses vols reliant la Réunion et Madagascar. Avec l’annonce de l’effectivité de la nouvelle ligne Tanà-La Réunion, la compagnie décide de repositionner la Grande île sur le plan tarifaire. « Désormais, chaque dimanche, il y aura un vol vers la Réunion au départ de la capitale et vice-versa à un “juste prix” de 198 Euros soit 700 000 ariary TTC sans bagage et 238€ avec bagage. Les vols seront effectués avec nos avions habituels, à savoir le 747 et l’Airbus A330 », a annoncé Nicolas Lehoucq. Ainsi, « On espère amener 14 000 touristes de plus à Madagascar chaque année », ambitionne ce dernier. Reste à savoir si la capacité ainsi que la qualité des infrastructures d’accueil de la Grande île seront à la hauteur d’une telle vision.

Nouvelle liaison régionale Antananarivo-La Réunion

Corsair réaffirme son ambition de se développer sur le régional. La compagnie annonce ainsi l’inauguration de son premier vol entre l’île de La Réunion et Madagascar le 9 avril. Aussi, un vol hebdomadaire sera programmé tous les dimanches par la compagnie. Les vols décolleront de l’Ile de la Réunion à 12h30, pour une arrivée à Antananarivo à 13h10. Les vols retour seront opérés le même jour, avec un départ à 18h00 et une arrivée à 20h30.

Soa-Mihanta Andriamanantena