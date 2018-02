Le centre multiplicateur d’Ambahivahibe dans la région Diana, un sur les trente, répartis dans toute l’île, entre en partenariat avec les Chinois. La coopération est axée sur la production de semences de riz hybride dont les rendements atteignent les 10t à l’ha d’après les démonstrations effectuées à la vitrine d’Iavoloha. «Ce partenariat fait suite à la visite présidentielle en Chine de l’année dernière. Les Chinois sont réputés spécialistes et expérimentés en matière de semences de riz hybride, un type de très bonne qualité», explique Lucien Ranarivelo, directeur général de l’Agriculture auprès du ministère en charge de l’Agriculture et de l’élevage (MPAE). «Les exploitants agricoles qui ont occupé les parcelles sur la ferme d’Ambahivahibe participeront à la relance du Centre multiplicateur de semences ainsi qu’à la production des semences de riz hybride. Ils recevront ainsi des encadrements techniques et les intrants nécessaires de la part des techniciens du MPAE et des techniciens chinois», ajoute-t-il. Pour ce faire, des contrats clairs seront incessamment établis entre le ministère et les exploitants agricoles afin de redynamiser ce centre multiplicateur de la région Diana.

Mirana Ihariliva