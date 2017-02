Le salon « Madagascar Bikers Show » promet beaucoup, avec les nombreuses manifestations au programme.

D’ores et déjà l’ap­pel­lation, « Madagas­car Bikers Show », en donne un premier aperçu. Ce sera un grand show, le plus grand rassemblement de deux-roues à Madagascar peut-on lire sur l’affiche.

Un événement organisé par l’association des clubs de motards, qui se tiendra au Palais des sports et de la culture Mahamasina, le samedi 8 et le dimanche 9 avril. Les nombreux concessionnaires de la Capitale y exposeront leurs plus jolies bécanes, à l’instar des KTM et Honda de chez Madauto, des Kawasaki et Royal Enfield de chez CT Motors, des Husqvarna de chez Moto­store ou encore des Yamaha de chez Socimex.

Moyennant un ticket d’entrée de 3 000 ariary, les visiteurs pourront également admirer les superbes machines des membres de chaque club, comme Gasy Motards Club, IB Moto, Red Island Riders et autres… « Ce sera un événement d’une très grande envergure, avec un budget de 100 millions d’ariary. Nous remercions les partenaires qui ont accepté de nous accompagner, Liqui Moly, Airtel, Jovenna, Star, BNI et Otivtana. Il s’agira également de donner une bonne image des motards. 10% des recettes collectées sera reversée à l’association Orchidées Blanches », explique un des organisateurs.

Roadshow Iavoloha-Mahamasina

Diverses manifestations animeront le weekend, à part l’exposition et les nombreuses démos. Le samedi, entre autres, après l’ouverture officielle à 9h, les motards se retrouveront à Iavoloha vers midi, pour un « road show » encadré par les forces de l’ordre, en direction de Maha­masina, où ils exposeront ensuite leurs deux-roues. S’ensuivra un spectacle de Tselatra au Palais.

Vers 19h, les motards ressortiront leurs bécanes, pour une « night parade » autour du Lac Anosy. Enfin, la soirée se poursuivra avec une « Ibiza party. » La matinée de dimanche, les bikers emprunteront la RN1, pour une randonnée à Arivo­nimamo. Tandis que l’après-midi sera réservé à la finale du concours de la plus belle moto.

Citons également que l’association organisera une tombola, avec des scooters de différentes cylindrées à gagner. Tout est réuni pour faire de ce « Bikers Show » un événement inoubliable.

Haja Lucas Rakotondrazaka