Rassemblant la crème de la musique malgache, Madagascar All Stars émerveille aussi bien les mélomanes de la Grande île que ceux d’Outre-mer.

xFraternel, fédérateur et festif. En tant que collectif d’artistes de renom et véhiculant les vraies valeurs de la Grande île, « Madagascar All Stars » enchante toute une génération de fans et de mélomanes. Des grands noms de la musique, aussi émérites que talentueux honorent bien cette identité musicale malgache qu’ils arborent fièrement. « Madagascar All Stars » regroupe des artistes unis pour la même cause : la promotion de la culture malgache à travers la musique.

Il a déjà satisfait ses inconditionnels avec son premier album « Masoala » et avec une série de concerts à l’international avec lequel il a conquis un public de divers horizons, notamment avec des titres comme « Moramora», « Malaso », « Soanali » et « Tsunami » aux rythmes acoustiques empreints de douceur.

« Malagasy All Stars » qui sera prochainement en résidence à l’île de La Réunion à partir du mois de février, peaufine actuellement son prochain album, pour le plus grand plaisir de ses fans. Ces grandes étoiles de la musique malgache y tiendront même un concert, à l’occasion. Un concert exceptionnel à l’instar de « Valy babena » en 2015, prévu pour mi-mars à Antananarivo, s’ensuivra.

Respectable

Tous portés par la même passion, les membres de ce collectif se plaisent à se mettre à pied d’œuvre et à faire valoir la musique du terroir et de la langue malgache. Une langue maternelle chère à leur cœur, et dont la promotion et la valorisation auprès du public national, et celui de l’étranger, restent leur priorité.

Emmené essentiellement à ses débuts par Dama, Erick Manana, Justin Valiha, Régis Gizavo et Fenoamby, le collectif s’est pleinement épanoui depuis, fédérant alors Olombelo Ricky et l’illustre Jaojoby à sa cause. C’est à chaque fois un somptueux voyage musical et culturel que ces artistes de renom partagent avec le public, en se rapprochant de plus en plus de ce dernier, dans chaque région de la Grande île par la suite. « On se penche actuellement sur un projet d’envergure pour tous nos compatriotes, cela promet d’être enrichissant autant pour le public que pour nous-mêmes », confie Olombelo Ricky.

Charismatiques, les artistes du « Madagascar All Stars » illustrent le renouveau de la musique du terroir malgache dans le cœur du public. Ils n’ont plus rien à prouver aux mélomanes du pays après avoir littéralement fait vibrer le Palais des Sports et de la Culture, en octobre 2015.

Andry Patrick Rakotondrazaka