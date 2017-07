Le secteur aérien continue sa marche en avant. À preuve, Madagascar aura l’honneur d’abriter la réunion statutaire de l’Asecna du

24 au 29 juillet. Une nouvelle preuve de confiance des pays de la région. C’est également une étape qui aidera à aller encore plus loin dans le développement du secteur aérien. Les succès s’enchaînent

depuis la sortie de l’annexe B en juin 2016. Par la suite, il y eut la remise du certificat du président du conseil de l’OACI à Madagascar. Un honneur réservé seulement à treize pays sur deux cent membres.

L’extension des aéroports d’Ivato et de Nosy Be, la restructuration de l’Adema ainsi que le partenariat entre Air Madagascar et Air Austral figurent parmi les grands chantiers réalisés par l’industrie aérienne. Sans oublier la lettre de politique nationale du transport aérien. Il s’agit d’offrir un cadre réglementaire au secteur aérien, un des vecteurs prioritaires du développement.