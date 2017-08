Soixante pour cent des espèces de primates de la planète pourraient disparaître d’ici 25 à 50 ans. 75 % connaissent déjà un déclin de leur population.

Ce constat dressé par la revue américaine Science Advances a été relayé à Abidjan par cent cinquante scientifiques réunis pour mettre en place la Société africaine de primatologie (SAP). »Les Africains, décideurs ou simples citoyens, sont plus sensibles à un discours qui vient d’un scientifique africain », estime le professeur Inza Koné, directeur de la recherche et du développement du Centre suisse de recherches scientifiques en Côte d’Ivoire qui a été élu président de la SAP. »Le milieu de la primatologie est largement dominé par des scientifiques d’Amérique du Nord ou d’Europe. Les primatologues africains sont peu connus à l’échelle internationale, ils n’ont pas accès aux mêmes financements et ne dirigent que rarement des projets de recherche ou de conservation, même sur leur propre continent. »

Pour Russell Mittermeier, un célèbre primatologue américain, spécialiste des lémuriens de Madagascar, »c’est le moment de créer la SAP. On a vraiment besoin d’une organisation africaine gérée par des Africains au côté de la Société internationale de primatologie, déjà existante. »

Espèces identiques

Pour Rose-Marie Randrianarison, primatologue à l’université d’Ankatso, à Antananarivo, et spécialiste des indris, »il faut sensibiliser les autorités traditionnelles, qui sont écoutées par la population, et informer et impliquer les décideurs politiques. Les choses changent. Pour preuve, la création, en 2014, d’un Festival mondial des lémuriens. »

Toutes les espèces de lémuriens sont des primates strepsirrhiniens endémiques de Madagascar. Elles comptent le plus petit primate du monde, le Microcèbe de Mme Berthe qui pèse 30 grammes, jusqu’à l’Indri, qui peut peser jusqu’à 9,5 kg. Les espèces récemment éteintes avaient une taille beaucoup plus grande. En 2010, cinq familles, quinze genres et cent un espèces et sous-espèces de lémuriens sont officiellement reconnus. Sur les cent un espèces et sous-espèces, l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) en classe huit comme en danger critique d’extinction (CR), dix huit en danger (EN), quinze vulnérables (VU), quatre quasi menacées (NT), huit de préoccupation mineure (LC), quarante et un sont considérées de données insuffisantes (DD), et sept n’ont pas encore été évaluées. Entre 2000 et 2008, tente neuf nouvelles espèces ont été décrites et neuf autres taxons sont redevenus valides. .

